Δέκα άτομα σε δίκη στο Παρίσι για σεξιστικό εκφοβισμό εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Δέκα άτομα κατηγορούνται για διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας «γεννήθηκε άνδρας»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δέκα άτομα, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας 41 έως 60 ετών, κάθισαν σήμερα στο εδώλιο του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, κατηγορούμενοι για σεξιστικό κυβερνοεκφοβισμό εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν.

Η υπόθεση αφορά μια ψευδή και ατεκμηρίωτη φήμη που διακινείται εδώ και χρόνια στα κοινωνικά δίκτυα και σε ακροδεξιούς κύκλους, σύμφωνα με την οποία η σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δήθεν «γεννήθηκε άνδρας». Η φήμη, που ξεκίνησε το 2017 και αναζωπυρώθηκε μέσα από συνωμοσιολογικές σελίδες στη Γαλλία και τις ΗΠΑ, οδήγησε το προεδρικό ζεύγος να κινηθεί νομικά τόσο στη Γαλλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Ιούλιο, οι Μακρόν υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση στις ΗΠΑ εναντίον της συντηρητικής σχολιάστριας Κάντας Όουενς, η οποία σε σειρά εκπομπών της με τίτλο Becoming Brigitte ισχυριζόταν πως η Πρώτη Κυρία «ήταν άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ», δηλαδή το όνομα του αδελφού της.

Η ίδια φήμη είχε αναπαραχθεί και από τη Γαλλίδα «μέντιουμ» Ντελφίν Ζ., η οποία είχε ανεβάσει στο YouTube πολύωρη συνέντευξη με τη δημοσιογράφο Νατάσα Ρεΐ, αναπαράγοντας τους ίδιους ψευδείς ισχυρισμούς. Οι δύο γυναίκες είχαν αρχικά καταδικαστεί το 2024 σε αποζημίωση, ωστόσο η ποινή τους ανετράπη στο Εφετείο και η υπόθεση εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δέκα κατηγορούμενοι κατηγορούνται για επαναλαμβανόμενες υβριστικές και σεξιστικές αναρτήσεις που στοχοποιούσαν την Μπριζίτ Μακρόν για το φύλο και τη σεξουαλικότητά της, φτάνοντας μάλιστα να χαρακτηρίζουν τη διαφορά ηλικίας της με τον πρόεδρο ως «παραπλήσια παιδοφιλίας». Εάν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο διαφημιστής Αρελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, γνωστός στα social media με το ψευδώνυμο «Zoe Sagan», πρόσωπο συνδεδεμένο με θεωρίες συνωμοσίας.

Η Μπριζίτ Μακρόν είχε καταθέσει επίσημη μήνυση για διαδικτυακή παρενόχληση τον Αύγουστο του 2024, οδηγώντας στη σημερινή δίκη μετά από έρευνα που οδήγησε σε συλλήψεις τον περασμένο χειμώνα.

Οι ψευδείς ισχυρισμοί για το φύλο της Πρώτης Κυρίας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα παραπληροφόρησης και έμφυλης στοχοποίησης που έχει πλήξει διεθνώς γυναίκες πολιτικούς, από τη Μισέλ Ομπάμα και την Κάμαλα Χάρις έως την πρώην πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν.

Η δίκη, που ξεκίνησε σήμερα, θεωρείται δοκιμασία για τη γαλλική Δικαιοσύνη σχετικά με τα όρια της ελευθερίας του λόγου και τη νομική προστασία των δημόσιων προσώπων απέναντι στην έμφυλη παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.


 

