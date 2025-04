Μπλακ άουτ σε Ισπανία, Πορτογαλία: «Περιορίστε τις μετακινήσεις», λέει ο δήμαρχος Μαδρίτης

Περιορισμό μετακινήσεων ζήτησε ο δήμαρχος Μαδρίτης, στην πρώτη επίσημη τοποθέτησή του από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν πληγεί από ένα μαζικό μπλακ άουτ.

Το μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία έχει αναγκάσει τράπεζες να πραγματοποιούν συναλλαγές με μετρητά, ενώ οι πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν φακούς, ραδιόφωνα και άλλα είδη ανάγκης.

«Ζητώ από όλους τους κατοίκους της Μαδρίτης να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο ελάχιστο δυνατό και, αν είναι δυνατόν, να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται. Θέλουμε να κρατήσουμε όλους τους δρόμους καθαρούς», αναφέρει ο Χοσέ Μανουέλ Μαρτίνεθ-Αλμέιδα σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας από το ολοκληρωμένο κέντρο ασφαλείας έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης λέει ότι εκτός από τα φανάρια που είναι εκτός λειτουργίας, χρειάστηκε να κλείσουν και οι σήραγγες ορισμένων αυτοκινητοδρόμων.

Ο δήμαρχος ζητά επίσης από τους κατοίκους να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόνο εάν είναι «πραγματικά επείγον»: «Εάν οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν απαντηθούν, πηγαίνετε αυτοπροσώπως στην αστυνομία και στους πυροσβεστικούς σταθμούς, όπου θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν όλα τα επείγοντα περιστατικά που μπορεί να παρουσιαστούν».

Η διακοπή ρεύματος έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος σε πολλές πόλεις. Η Γενική Διεύθυνση Τροχαίας (DGT) κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια και οι πινακίδες πληροφόρησης. Στην πλατεία Θιβέλες της Μαδρίτης επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η Ατότσα, ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Μαδρίτης, εκκενώθηκε πλήρως, ενώ πολλοί επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τρένα που είχαν ήδη ξεκινήσει τη διαδρομή τους. Παρόμοιες σκηνές καταγράφονται και στο μετρό της Μαδρίτης, όπου η υπηρεσία έχει διακοπεί και οι σταθμοί εκκενώνονται σταδιακά.

Η AENA, διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων, ανέφερε ότι παρουσιάζονται καθυστερήσεις και προβλήματα στις πτήσεις και συνέστησε στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση.

Στην Αραγονία, έχει ενεργοποιηθεί το Επίπεδο 1 του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών, ενώ στη Μαδρίτη η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών 112 συνεχίζει να λειτουργεί χάρη σε γεννήτριες και ζητά από τους πολίτες να καλούν μόνο σε πραγματικές περιπτώσεις ανάγκης.

‼️🚨 Unusual:

A massive power outage has struck Spain, Portugal, and parts of France, plunging cities into darkness.



Metro systems have stopped, traffic lights are down, and airports are paralyzed.

The cause remains unknown. pic.twitter.com/QkFoZePPR2