Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητεί την επιστολή αποχώρησης Δαμιανού

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τον έχει καλέσει για εξηγήσεις και του έχει ζητήσει να ανοίξει τις πύλες της ιστορικής Μονής

φωτ.: Eurokinissi
Μαίνεται η κρίση στη Μονή Σινά. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητεί την επιστολή αποχώρησης του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού και χαρακτηρίζει «διχαστικά όσα λέει στην επιστολή του».

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κρατά αποστάσεις από τον Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, Δαμιανό, στον απόηχο της ανακοίνωσης που εξέδωσε στις 5 Σεπτεμβρίου ο 91χρονος καθηγούμενος, με την οποία δρομολογεί τις διαδικασίες για τη διαδοχή του.

Το Πατριαρχείο απορρίπτει στην ουσία τη μακροσκελή ανακοίνωση Δαμιανού, ενώ υπενθυμίζεται ότι τον έχει καλέσει για εξηγήσεις και του έχει ζητήσει να ανοίξει τις πύλες της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

«Περί της μακροσκελούς ανακοινώσεως, η οποία αποδίδεται εις τον αναχωρήσαντα εκ της Μονής Αρχιεπίσκοπον Σινά κ. Δαμιανόν, αγαπητόν εν Χριστώ αδελφόν και επίσκοπον, κανονικώς υπαγόμενον εις το Παλαίφατον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, απεφασίσθη, όπως το περιεχόμενον αυτής αγνοηθή, ίνα προσωρινώς αποφευχθώσιν αι αντίστοιχοι κανονικαί κυρώσεις. Το ανάρμοστον και αντιεκκλησιαστικόν πνεύμα της εν λόγω ανακοινώσεως, περιλαμβάνον προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς, διχαστικούς διά την Ρωμηοσύνην, επιβεβαιοί πλήθος μαρτυριών, κατά τας οποίας πιστοποιείται αναμφιβόλως ότι δεν προέρχεται εκ της γραφίδος του αναχωρήσαντος Αρχιεπισκόπου.

Επιπλέον, σημειούται ότι ο αναχωρήσας Αρχιεπίσκοπος, δι’ ενεργειών μη συμβαδιζουσών με την προσωπικήν του διαδρομήν, ωδήγησεν εντός της Μονής ύποπτα πρόσωπα, τα οποία βιαιοπράγησαν και εξεδίωξαν σεβάσμια μέλη της Σιναιτικής Αδελφότητος, εκράτησαν την Ιεράν Μονήν κεκλεισμένην διά μακρόν χρόνον, γεγονός ο εγέννησεν εντονωτάτην ανησυχίαν περί των ιερών κειμηλίων και των ιστορικών θησαυρών του Αρχείου αυτής.

Η σεβασμία Αγιοταφιτική Αδελφότης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τιμώσα την ιστορίαν και την πολυχρόνιον συμβολήν του αναχωρήσαντος Αρχιεπισκόπου και αντιλαμβανομένη την ανθρωπίνην αδυναμίαν αυτού, προσεύχεται υπέρ της υγιείας, του φωτισμού και της μετανοίας του. Μετά χαράς δε επληροφορήθη εκ της Ελληνικής Κυβερνήσεως περί της ησύχου και αξιοπρεπούς αναχωρήσεώς του, η οποία και αρμόζει εις την ηλικίαν αυτού.

