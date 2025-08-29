ΔΙΕΘΝΗ
Μονή Σινά: «Αισθάνομαι φυλακισμένος και όμηρος» λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Σε αγωγές κατά των «στασιαστών» θα προχωρήσει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Μονή Σινά / Φωτ: Eurokinissi
Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Μονή Σινά με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να κάνει λόγο ότι αισθάνεται «όμηρος», καθώς οι εκδιωχθέντες μοναχοί παραμένουν έξω από την Πύλη.

Σε δήλωση του στο OPEN, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμνιανός, αναφέρει πως: «Μετά από 60 χρόνια στη μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν. Ζητώ να βγω λίγο από τη Μονή για να πάρω τα αναγκαία φάρμακα και τα μικροπράγματα που χρειάζομαι». Ο ίδιος ζήτησε παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας για να διασφαλιστούν τα δικαιώματά του.

Στη δήλωσή του ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός αναφέρει:

«Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη ο οποίος είναι δίπλα μας. Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωση μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Νωρίτερα σε ξεχωριστή του δήλωση, ο Ηγούμενος της Μονής, είχε πει: «Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως».

Αναλυτικά η δήλωση του:

««Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως.

Έτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν. Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό "υπόμνημα". Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».

