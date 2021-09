Όταν το τμήμα του τοπικού συμβουλίου Argyll and Bute ρώτησε τον David Blair, αν η τεράστια ξύλινη κιβωτός που κατασκευάζει στην πλαγιά ενός λόφου στη Σκωτία, ήταν μόνιμη κατασκευή, δεν άργησε να απαντήσει.

«Τους είπα ότι δεν είναι μόνιμη με τον ίδιο τρόπο, που δεν θα είναι η ανθρωπότητα εάν δεν αναλάβουμε δράση για το κλίμα», είπε ο Blair, αστειευόμενος αλλά επισημαίνοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του μηνύματος που θέλει να στείλει.

Χτισμένη από πεύκο, η κιβωτός μήκους 20 μέτρων και ύψους έξι μέτρων, βρίσκεται λίγο πάνω από τον δρόμο κοντά στο χωριό Tighnabruaich, στη χερσόνησο Cowal, σε ένα χωράφι του δασολόγου David Blair.

Η κιβωτός του δε, βρίσκεται κοντά σε ένα βολικό σημείο στάθμευσης, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να σταματήσουν για να ερευνήσουν τον χώρο.

«Είναι μια όμορφη κατασκευή και ελπίζω να αποτελεί σύμβολο δύναμης, ορίζοντας το επείγοντος του μηνύματος για την κλιματική αλλαγή. Σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να βάλω πινακίδες που να το εξηγούν, αλλά έχει ήδη επισκεψιμότητα και η πλειοψηφία το ερμηνεύει ως αναφορά στην κλιματική αλλαγή, τα επίπεδα της θάλασσας και το Cop26», τη διάσκεψη για το κλίμα που πραγματοποιείται στη Γλασκόβη φέτος.

Η κιβωτός κατασκευάστηκε από τον Blair και άλλα μέλη της ένωσης Εxtinction Rebellion του Tighnabruaich μέσα σε δύο εβδομάδες, τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια μιας σειράς διαμαρτυριών για το κλίμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που ζητούν τερματισμό των επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα.

Με τους παγκόσμιους ηγέτες, καθώς και εκπροσώπους της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών και των αυτόχθονων κοινοτήτων, να συγκεντρώνονται στη Γλασκώβη τον Νοέμβριο για την Διάσκεψη για το Κλίμα Cop26, ο Blair λέει ότι ήθελε να κάνει κάτι εκ των προτέρων για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη.

«Σκέφτηκα μια κιβωτό επειδή γνωρίζουμε την ιστορία του Νώε από παιδιά και ήθελα να δημιουργήσω αυτή τη βαθιά σύνδεση με τους ανθρώπους».

Ελπίζει ότι οι προσπάθειές αυτές θα ενθαρρύνουν και άλλους Σκωτσέζους να κάνουν ό, τι μπορούν για να αυξήσουν την πίεση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πριν από τη διάσκεψη, ιδιαίτερα σε μια εποχή, όπου οι μεμονωμένες προσπάθειες δεν έχουν νόημα μπροστά σε μια τέτοια μνημειώδη κρίση.

Παραδέχεται δε, ότι υπήρξαν «μερικά αρνητικά σχόλια, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο», όπως λέει.

Ο Blair σκέφτεται ωστόσο αν η κιβωτός του θα πρέπει να παραμείνει στη θέση της μέχρι το 2045, όταν η κυβέρνηση της Σκωτίας δεσμεύτηκε ότι θα φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

«Ελπίζω να ενθαρρύνει τους ηγέτες να σκεφτούν πολύ και με τόλμη».

