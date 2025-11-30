Λούτσα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον έναν νεκρό και τους τέσσερις τραυματίες

Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο τα μεσάνυχτα στη Λούτσα.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της Τροχαίας αλλά και με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός κινείτο με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 86, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του προς τα δεξιά.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν αντικείμενα από το πορτμπαγκάζ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν οι τέσσερις άνθρωποι, με αποτέλεσμα ο 24χρονος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη σύντροφός του και η 57χρονη μητέρα του.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, όπου κατέληξε μαζί με το θύμα που είχε παρασύρει.

Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ λήφθηκε δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Η προανάκριση της Τροχαίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο ανεπίσημο αλκοτέστ μέσω εκπνοής έδειξε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο κρίσιμο θεωρείται το τι θα δείξουν οι πλήρεις τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Επιπλέον, φέρεται ότι και το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο με σοβαρούς τραυματισμούς. Μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.