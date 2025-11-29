ΕΛΛΑΔΑ
Ανοιχτά αύριο τα μαγαζιά - Το ωράριο λειτουργίας τους

Αύριο, Κυριακή, ανοιχτά θα είναι και ορισμένα σούπερ μάρκετ, ανάλογα με την εκάστοτε αλυσίδα - Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Καταναλωτές στην Ερμού / Eurokinissi
Ανοιχτά θα είναι αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα, καθώς η αγορά λειτουργείο στο περιθώριο της Black Friday και της εορταστικής περιόδου.

Για την τελευταία Κυριακή του μήνα, δηλαδή αύριο, το προτεινόμενο ωράριο για τα περισσότερα καταστήματα είναι 11:00–18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να λειτουργήσουν από νωρίς το πρωί έως περίπου 20:00.

Ανοιχτά θα είναι και ορισμένα σούπερ μάρκετ, ανάλογα με την εκάστοτε αλυσίδα.

Ανοιχτά μαγαζιά αύριο: Το εορταστικό ωράριο

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12), με ωράριο 11:00–18:00 για τη λιανική και 11:00–20:00 για τα εμπορικά.

Η αγορά μπαίνει πλέον σε πλήρη εορταστικό ρυθμό, με τους εμπόρους να προσδοκούν αυξημένη κίνηση και τους καταναλωτές να εκμεταλλεύονται την επιπλέον ημέρα αγορών.

Μάλιστα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025, όπως ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Το ωράριο, όπως επισημαίνεται, είναι ενδεικτικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει εντός των πλαισίων που προβλέπει η νομοθεσία.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής:

  • Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:0
  • Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
  • Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
  • Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
  • Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ
