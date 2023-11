Master mind στις πωλήσεις: Η influencer που βγάζει 14 εκ. δολάρια την εβδομάδα

Σε μία εποχή που το marketing αλλά και η χρήση των social media, έχει πάει σε ένα κυριολεκτικά άλλο επίπεδο, υπάρχουν αρκετοί influencers που το εκμεταλλεύονται μέχρι εκεί που δεν παίρνει, βγάζοντας πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με έρευνες, μόνο στις ΗΠΑ, ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer, καθώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό το να βγάζει κανείς πολλά χρήματα, δημοσιεύοντας απλά φωτογραφίες και βίντεο τους στο διαδίκτυο, αποφεύγοντας την κούραση και τις εργατοώρες για ούτε τα μισά χρήματα από όσα θα έβγαζαν ως influencer. Ωστόσο, μία live streamer από την Κίνα, έχει φτάσει στο σημείο να βγάζει πάνω από 14 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα, απλά επιδεικνύοντας αντικείμενα στο διαδίκτυο, για τρία δευτερόλεπτα.

Η Zheng Xiang Xiang, δημοσιεύει live βίντεο στο Douyin - κινεζική εκδοχή του TikTok - με την ίδια να να επιδεικνύει διάφορα προϊόντα για μόλις τρία δευτερόλεπτα το καθένα, συγκεντρώνοντας έτσι 100 εκατομμύρια γιουάν (14 εκατομμύρια δολάρια) κάθε εβδομάδα.

Την ώρα δηλαδή που οι περισσότεροι live streamers, καταφεύγουν σε τεχνάσματα για να μετατοπίσουν τα προϊόντα που προωθούν, η Zheng ακολουθεί μια πολύ πιο μινιμαλιστική προσέγγιση.

Η νεαρή έχει γίνει viral, ενώ σήμα - κατατεθέν της θεωρείται το ανέκφραστο πρόσωπό της και η αστραπιαία τεχνική πώλησης που χρησιμοποιεί. Κατά τη διάρκεια του Live, κάποιος περνάει στη Zheng ένα κουτί, εκείνη παίρνει το προϊόν και αναφέρει την τιμή του, το σπρώχνει στην άκρη και αυτό είναι όλο. Με αυτό τον τρόπο κερδίζει 14 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα..!

Influencer Xiang Xiang Zheng has made headlines after making $18.2m showcasing these products for not more than 3 seconds🤯. She also gained over a million followers in less than a week.



What type of marketing would you call this? Let us know👇🏽#marketing #tech #Innovation pic.twitter.com/MvxKuIkJdj