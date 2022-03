Μαριούπολη: Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά τον πόλεμο αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Το μέγεθος της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη, από το ξέσπασμα του πολέμου, αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar Technologies είναι πριν και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αποκαλύπτουν κατεστραμμένα σπίτια, βομβαρδισμένα σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα, καταγράφοντας τη ζοφερή εικόνα της καταστροφής που έχει ήδη προκληθεί στη Μαριούπολη.

In these before and after #satellite images of #Mariupol, #Ukraine you can see destruction of homes and building. The latest imagery is from 10:16 a.m. local time on March 9, 2022. (Location: 47.099, 37.662) pic.twitter.com/J9eXaPg7gl — Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022

March 9, 2022 #satelliteimagery taken at 10:16 a.m. local time show grocery stores and shopping malls that have been destroyed in the western section of the Ukrainian city of #Mariupol. (Location: 47.101, 37.504) pic.twitter.com/ElRuyu1rYf — Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022

Our latest #satellite imagery from this morning, March 9, 2022, 10:16 a.m. local time, of the crisis in Ukraine. This set of before and after images show destroyed homes and buildings of the besieged southern #Ukraine city of #Mariupol. (Location: 47.104, 37.560) pic.twitter.com/RywSTPqUKZ — Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για την «απόλυτη απόδειξη ότι συντελείται μια γενοκτονία των Ουκρανών», μετά τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη. Ο αντιδήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Ορλόφ, δήλωσε ότι ήδη έχουν πληγεί πολλοί μη στρατιωτικοί στόχοι, μεταξύ άλλων σπίτια, νοσοκομεία, το κεντρικό κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης και το τεράστιο μεταλλουργικό εργοστάσιο της Avostal.

Facebook Twitter Βομβαρδισμένα σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα στη Μαριούπολη (Φωτ.: EPA/MAXAR TECHNOLOGIES)

Facebook Twitter Κατεστραμμένο εμπορικό κέντρο (Φωτ.: EPA/MAXAR TECHNOLOGIES)

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, 1.160 άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί και μόνο την Τετάρτη θάφτηκαν 47 νεκροί. Περίπου 200.000 κάτοικοι θέλουν να εγκαταλείψουν την πόλη, αλλά οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι βομβαρδίζονται και μόνο 2-3.000 μπορούν να φύγουν κάθε ημέρα.

Ο Ορλόφ έκανε λόγο για «καθαρή γενοκτονία», αναφερόμενος στις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στη Μαριούπολη. «Έχουν χρησιμοποιήσει την αεροπορία, το πυροβολικό, πολλούς εκτοξευτήρες πυραύλων και άλλους τύπους όπλων που δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι απλά δόλιο, είναι ένα έγκλημα πολέμου, καθαρή γενοκτονία», τόνισε.

Η δυτική πλευρά της πόλης έχει δεχθεί τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς. Ο Ερυθρός Σταυρός έκανε λόγο για εικόνες αποκάλυψης, ενώ η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερέστσουκ, έχει χαρακτηρίσει καταστροφική την κατάσταση.

Με πληροφορίες από Guardian