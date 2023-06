Μαρία Ζαχάροβα: ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ίσως οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων

Για τις «επιθετικές πολιτικές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ» μίλησε σήμερα η η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Μαρία Ζαχάροβα απείλησε ότι «οι επιθετικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, που οδηγούν σε μια ολοένα βαθύτερη εμπλοκή στη στρατιωτική αντιπαράθεση (σ.σ με την Ουκρανία), μπορεί να οδηγήσουν σε άμεση σύγκρουση μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων»

Η Ρωσίδα αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και «στέλνει συστηματικά σήματα απογοήτευσης στις δυτικές χώρες».

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι με τις επιθετικές πολιτικές που έχουν ως στόχο την πρόκληση στρατηγικής ήττας στη Ρωσία στην ουκρανική σύγκρουση οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ συνεχίζουν να αυξάνουν τα διακυβεύματα και να παρασύρονται όλο και πιο βαθιά στη στρατιωτική σύγκρουση. Είναι προφανές ότι μια τέτοια πολιτική, την οποία χαρακτηρίζουμε ως απερίσκεπτη, είναι ικανή να οδηγήσει σε μια άμεση ένοπλη σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων», είπε.

«Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε για άλλη μια φορά την ουσία των στρατηγικών κινδύνων που προκύπτουν σε αυτό το πλαίσιο και τον δυνητικά καταστροφικό χαρακτήρα των περαιτέρω εξελίξεων σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα.

«Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η Δύση έχει απλώς εμμονή με την αντιρωσική υστερία και έναν ολοκληρωτικό υβριδικό πόλεμο εναντίον της χώρας μας. Δεν δείχνει καμία διάθεση να αντιληφθεί επαρκώς τη θέση μας. Η όλη ευθύνη για την περαιτέρω υποβάθμιση της κατάστασης ανήκει στην δυτικές πρωτεύουσες. Από την πλευρά μας μπορούμε μόνο να επαναλάβουμε σταθερά ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της για την ασφάλεια και δεν θα συνιστούσαμε στη Δύση να το αμφισβητήσει αυτό» προειδοποίησε η Ζαχάροβα.

Raising the role of the US and NATO in the context of the conflict in Ukraine carries the risk of a direct armed conflict of nuclear powers , said the spokeswoman of the Russian Ministry of Foreign Affairs Maria Zakharova.



"The greatest danger lies in the fact that, within the… pic.twitter.com/SLJI4Td77O