Η Μαντόνα, η κορυφαία σε πωλήσεις καλλιτέχνιδα όλων των εποχών, μεταφέρει ολόκληρο τον κατάλογο της μουσικής της στην Warner Music.

Η τραγουδίστρια, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της με τη Warner, πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, κέρδισε επτά Grammy και δεκάδες άλλα σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 24 βραβείων ASCAP Pop Music, MTV VMA, Brits, Ivor Novellos, Junos και άλλων ενώ μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2008.

Την διαχείριση των συνθέσεων της Μαντόνα παγκοσμίως έχουν ήδη αναλάβει οι εκδόσεις Warner Chappell Music, οπότε η κίνηση φέρνει ολόκληρο τον σόλο μουσικό της κατάλογο κάτω από μια «μουσική στέγη».

Εκπρόσωπος της Warner επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία δεν αφορά σε νέες ηχογραφήσεις. Η συμφωνία της Μαντόνα με την Interscope Records έληξε πέρυσι, οπότε προφανώς παραμένει ελεύθερη για μελλοντικά μουσικά έργα.

«Από την αρχή, η Warner Music Group με βοήθησε να φέρω τη μουσική και το όραμά μου σε όλους τους θαυμαστές μου σε ολόκληρο τον κόσμο με τη μέγιστη προσοχή. Ήταν καταπληκτικοί συνεργάτες και είμαι στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσω αυτό το επόμενο κεφάλαιο μαζί τους για να γιορτάσω τον κατάλογό μου από τα τελευταία 40 χρόνια» ανέφερε η Μαντόνα.

Η συνεργασία, η οποία έρχεται πριν από την 40ή επέτειο του επόμενου έτους από το ντεμπούτο single της, περιλαμβάνει ολόκληρο τον κατάλογό της Sire/Maverick/Warner, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων και αγαπημένων "Madonna", "Like a Virgin", "True Blue", " Like a Prayer " και "Ray of Light".

Συνολικά, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει 17 στούντιο άλμπουμ συν singles, ηχογραφήσεις soundtrack, ζωντανά άλμπουμ και συλλογές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία «προμηνύει την έναρξη του επόμενου έτους μιας εκτεταμένης σειράς πολυετών εκδόσεων καταλόγων, που θα ξαναδούν την πρωτοποριακή της μουσική που την έκανε διεθνές είδωλο».

Η Μαντόνα θα επιμεληθεί προσωπικά εκτεταμένες πολυτελείς εκδόσεις για πολλά άλμπουμ -ορόσημά της, καθώς και θα παρουσιάσει μοναδικές κυκλοφορίες για ειδικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα.

Στις 8 Οκτωβρίου, η Μαντόνα θα κυκλοφορήσει την ταινία ντοκιμαντέρ της, "Madame X", αποκλειστικά στο Paramount+. Γυρισμένη στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, η ταινία αποτυπώνει την περιοδεία της το 2019.

Με πληροφορίες του Variety