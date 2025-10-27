ΔΙΕΘΝΗ
Μαντόνα: «Έμεινα αναίσθητη για τέσσερις μέρες» – Η αποκάλυψη για τη σηψαιμία που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή

«Με έβγαλαν από το νοσοκομείο, ανέπνεα μόνη μου και τότε έπαθα σηψαιμία. Και μπορεί να σε σκοτώσει», δήλωσε η «βασίλισσα της ποπ»

LifO Newsroom
Μαντόνα: «Έμεινα αναίσθητη για τέσσερις μέρες» – Η αποκάλυψη για τη σηψαιμία που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή
Φωτ: EPA, αρχείου
Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2023, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για τη νοσηλεία της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τη μάχη της με τη σηψαιμία.

Σε συνέντευξή της στον Τζέι Σέτι, στο podcast On Purpose, η 67χρονη «Βασίλισσα της Ποπ» θυμήθηκε την αιφνίδια επιδείνωση της υγείας της, όταν προετοιμαζόταν για την περιοδεία της.

«Έκανα πρόβες για την τουρνέ και κόλλησα μια βακτηριακή λοίμωξη», είπε. «Τη μια στιγμή ήμουν ζωντανή, χόρευα, και την επόμενη βρέθηκα στη ΜΕΘ, χωρίς να έχω τις αισθήσεις μου για τέσσερις μέρες».

Μετά την αποσωλήνωσή της, όπως περιέγραψε, εμφάνισε σηψαιμία, μια δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή. «Με έβγαλαν από το νοσοκομείο, ανέπνεα μόνη μου και τότε έπαθα σηψαιμία. Και μπορεί να σε σκοτώσει», τόνισε.

Τι είναι η σηψαιμία

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η σηψαιμία είναι η ακραία αντίδραση του οργανισμού σε μια λοίμωξη, που μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές βλάβες σε όργανα και ιστούς. Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ νοσούν από σηψαιμία, ενώ περίπου 350.000 πεθαίνουν κατά τη νοσηλεία τους ή λίγο μετά το εξιτήριο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, σύγχυση, ταχυκαρδία, δύσπνοια, έντονο πόνο ή ρίγος. Η έγκαιρη ιατρική φροντίδα είναι κρίσιμη, καθώς η σηψαιμία μπορεί να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια ή θάνατο.

«Νόμιζα πως θα το ξεπεράσω, αλλά δεν είχα καμία δύναμη»

Η Μαντόνα παραδέχτηκε πως αρχικά υποτίμησε τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Πάντα έβλεπα τον εαυτό μου σαν σούπερ ηρωίδα. Έλεγα “θα το ξεπεράσω, θα επιστρέψω στις πρόβες”. Αλλά δεν είχα δύναμη, δεν είχα ενέργεια, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και δεν ήξερα πότε θα τελείωνε αυτό».

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η πίστη της στην Καμπάλα τη βοήθησε να βρει την κατάλληλη ισορροπία. «Ο δάσκαλός μου στην Καμπάλα μού είπε: “Όσο πιο γρήγορα αποδεχτείς ότι δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει αυτό που σου συμβαίνει, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει.” Αυτό είχε απόλυτο νόημα για μένα», είπε.

Με πληροφορίες από ABC

