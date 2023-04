Μακρόν σε Σι: Υπολογίζω σε έσας για την επαναφορά της Ρωσίας στη λογική

Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποιεί ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν με τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μακρόν είπε στον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ ότι υπολογίζει σε αυτόν «για να επαναφέρει τη Ρωσία στη λογική» και για την επιστροφή όλων των πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Γνωρίζω ότι μπορώ να υπολογίζω σε εσάς για την επιστροφή της Ρωσίας στη λογική και όλες τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία κατάφερε πλήγμα στη διεθνή σταθερότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος.

🔴🇫🇷 French President Emmanuel Macron urged China's #Xi Jinping to reason with Russia and help bring an end to the war in Ukraine.



"The Russian aggression in Ukraine has dealt a blow to (international) stability," Macron said ⤵️ pic.twitter.com/8iB1clqrdf