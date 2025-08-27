ΔΙΕΘΝΗ
Λισαβόνα: Νεκρός 22χρονος ταυρομάχος έπειτα από επίθεση ταύρου στην αρένα

73χρονος θεατής στο Campo Pequeno της Λισαβόνα κατέρρευσε και πέθανε επίσης, πιθανόν από την ένταση και το σοκ της στιγμής

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο 22χρονος ταυρομάχος Μανουέλ Μαρία Τριντάντε έχασε την ζωή του μετά από επίθεση ενός ταύρου βάρους περίπου 700 κιλών μπροστά σε εκατοντάδες θεατές στο Campo Pequeno της Λισαβόνας.

Βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό δείχνει τον νεαρό να τρέχει προς τον μεγάλο ταύρο, προσπαθώντας να τον προκαλέσει  ώστε να επιτεθεί. Ωστόσο, ο ταύρος όρμησε με μεγάλη ταχύτητα προς τον Τριντάντε, ο οποίος επιχείρησε να πιαστεί από τα κέρατα του ζώου για να τον ελέγξει.

Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο ταύρος σήκωσε στον αέρα τον ταυρομάχο και τον εκσφενδόνισε με ορμή στον τοίχο, αφήνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος. Τελικά, άλλοι ταυρομάχοι κατάφεραν να συγκρατήσουν τον ταύρο τραβώντας την ουρά του και υψώνοντας πολύχρωμες κάπες μπροστά στα μάτια του για να αποσπάσουν την προσοχή του.

Δείτε το βίντεο από την μοιραία ταυρομαχία: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα στην αρένα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Τριντάντε, ωστόσο οι σοβαροί τραυματισμοί στο κεφάλι αποδείχθηκαν μοιραίοι. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, όμως κατέληξε εντός 24 ωρών, στις 23 Αυγούστου, εξαιτίας ανεπανόρθωτης εγκεφαλικής βλάβης.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα Zap, ένας 73χρονος θεατής, που παρακολουθούσε το συμβάν, κατέρρευσε και υπέκυψε πιθανόν από το σοκ και την ένταση της στιγμής.

Ο Τριντάντε, γιος ταυρομάχου, ήταν ήδη αναγνωρισμένος forcado — ειδικού τύπου ταυρομάχος που προκαλεί επίτηδες τον ταύρο να ορμήσει, ώστε να ακινητοποιηθεί. Όταν το ζώο εξαγριωθεί, μια ομάδα οκτώ forcados σχηματίζει ανθρώπινη στήλη και ένας ένας πηδούν πάνω στον ταύρο, προσπαθώντας με πάλη να τον σταματήσουν.

