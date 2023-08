Λίβερπουλ: Αστυνομικοί περικύκλωσαν αεροπλάνο- Μετά από «έκτακτη ανάγκη»

Ένα αεροπλάνο της easyJet περικυκλώθηκε από δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας στο αεροδρόμιο Τζον Λένον του Λίβερπουλ, αφού λίγα λεπτά νωρίτερα ο κυβερνήτης είχε αναφέρει «έκτακτη ανάγκη».

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, το αεροπλάνο της easyJet ερχόταν από την Πάλμα ντε Μαγιόρκα με προορισμό το Λίβερπουλ προσγειώθηκε στον προορισμό του και στη συνέχεια περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πυροσβέστες. Λίγο πριν την προσγείωση όμως ο πιλότος είχε αναφέρει πως υπήρχε «έκτακτη ανάγκη», με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός ασφαλείας του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, η αναγκαστική προσγείωση έγινε λόγω «τεχνικού προβλήματος».

EasyJet have since confirmed the emergency squawk was due to a "technical issue" https://t.co/Aj8e8GXQj8

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η easyJet μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πτήση EZY3360 από την Πάλμα προς το Λίβερπουλ στις 8 Αυγούστου έγινε δεκτή από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την άφιξη στο Λίβερπουλ, μόνο για προληπτικούς λόγους, λόγω τεχνικού προβλήματος».

«Ο κυβερνήτης πραγματοποίησε προσγείωση ρουτίνας σύμφωνα με τις διαδικασίες και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά» σημείωσε ο εκπρόσωπος της easyJet.

#EMERGENCY | easyJet flight EZY14EY from Palma De Mallorca has declared an emergency whilst making its approach to Liverpool John Lennon Airport (LPL) moments ago.



Read more at AviationSource!https://t.co/wmwgOYrXXK#easyJet #EZY14EY #Liverpool #AvGeek pic.twitter.com/Xids4zQOVF