Κοινοβούλιο Λιβύης: «Παράνομο» το μνημόνιο συνεργασίας με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες

Το νόμιμα εκλεγμένο Κοινοβούλιο της Λιβύης «τορπιλίζει» το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη με τη Τουρκία όσον αφορά στους υδρογονάνθρακες.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα πως οι χώρες υπέγραψαν δύο μνημόνια συνεργασίας, με το ένα να έχει να κάνει με τους υδρογονάνθρακες.

Ωστόσο, το Κοινοβούλιο στο Τομπρούκ, στην της ανατολική Λιβύη, το χαρακτηρίζει «παράνομο».

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity



The #Libya Update pic.twitter.com/0e73v47Dxv — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022

(Breaking News) The Libyan parliament denounces today’s hydrocarbons deal with #Turkey as “illegal”citing its lack of approval from the Libyan legislative body



The #Libya Update pic.twitter.com/dJwnxdrjCo — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022

Σύμφωνα με το The Libya Update, το Κοινοβούλιο κατήγγειλε τη συμφωνία καθώς δεν έχει λάβει την έγκριση από το νομοθετικό σώμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε πως το εν λόγω μνημόνιο με την Άγκυρα αφαιρεί από την ανατολική περιοχή της Κυρηναϊκής το "δικαίωμα στο πετρέλαιο"».

Ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου, Αγκίλα Σαλέχ, επεσήμανε, επίσης πως πρόκειται για «παράνομη» συμφωνία και δήλωσε πως «η κυβέρνηση του, Dbeibeh, η εξουσιοδότηση της οποίας έχει λήξει, δεν έχει τη νομιμότητα να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες».

(Breaking News) Speaker of Libyan Parliament Aguila Saleh calls hydrocarbons deal with #Turkey “illegal”, and says Dbeibeh’s government, whose mandate had ended, is not authorized to broker international deals



The #Libya Update pic.twitter.com/x9IXiUdXht — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022

Η ανακοίνωση Τσαβούσογλου

Σημειώνεται πως ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επεσήμανε νωρίτερα, μέσω Twitter, τα εξής: «Συζητήσαμε τα βήματα για την πολιτική λύση και τις σχέσεις μας. Υπέγραψε δύο μνημόνια συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες και το πρωτόκολλο».

Η ανάρτησή του συνοδεύτηκε από φωτογραφίες από τη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, αλλά και τη στιγμή της υπογραφής των μνημονίων.

Başbakan Dibeybe’yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık.



Met w/PM @Dabaibahamid. Discussed steps for political solution&our relations. Signed 2 MoUs on Hydrocarbons & Protocol.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/HWQu0cdskp — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 3, 2022

Τι λέει η Αθήνα

Πριν από τη σχετική ανακοίνωση του Τούρκου ΥΠΕΞ, διπλωματικές πηγές από την Ελλάδα είχαν επισημάνει πως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Οι πηγές αυτές υπογράμμισαν πως ο σεβασμός της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ του 2020 είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Δεν θα επιτραπεί η παραβίασή της και η πυροδότηση ακόμη μίας εστίας έντασης στην Μεσόγειο, επεσήμαναν, ενώ ξεκαθάρισαν πως η ελληνική πλευρά θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.