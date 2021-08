Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους που βρίσκονταν στην πορεία ενός κοπαδιού μεταναστευτικών ελεφάντων, όπως δήλωσαν Κινέζοι αξιωματούχοι.

Οι αρχές στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν φοβούνται τη σύγκρουση μεταξύ κατοίκων και των 14 ασιατικών ελεφάντων που βρίσκονται σε κίνηση επί μήνες τώρα. Ο ένας από αυτούς έχει ήδη επιστρέψει στο φυσικό καταφύγιο.

Περισσότεροι από 25.000 αστυνομικοί παρακολουθούν το κοπάδι, με οχήματα και drones, αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα προστατευόμενα ζώα άφησαν ένα φυσικό καταφύγιο στη Γιουνάν πριν από περίπου 17 μήνες.

Έκτοτε έχουν γίνει διεθνή πρωτοσέλιδα για το εξαιρετικό ταξίδι των 500 χιλιομέτρων που διανύουν περιπλανώμενοι σε χωράφια, χωριά και πόλεις, τρώγοντας σοδειές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και καταστρέφοντας κτίρια.

Καθώς το κοπάδι πλησίαζε τους οικισμούς, οι κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν προσωρινά σε άλλα καταλύματα. Μέχρι τον Ιούνιο τα ζώα είχαν φτάσει στα περίχωρα της επαρχιακής πρωτεύουσας Κούνμινγκ.

Οι προσπάθειες να απομακρυνθούν και να σταλούν πίσω στο φυσικό καταφύγιο του Mengyangzi αρχικά απέτυχαν, αλλά τελικά το κοπάδι γύρισε και άρχισε να κατευθύνεται προς το φυσικό του περιβάλλον.

Ο Wan Yong, επικεφαλής της ομάδας που παρακολουθεί τους ελέφαντες, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι το κοπάδι είχε διασχίσει τον ποταμό Yuanjiang και συνέχιζε να κατευθύνεται νότια.

Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρικοί φράχτες, δολώματα και τεχνητοί δρόμοι για να διασφαλιστεί ότι τα ζώα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή.

Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι σαφές γιατί οι ελέφαντες εγκατέλειψαν το συνηθισμένο τους περιβάλλον για να ξεκινήσουν το ταξίδι αυτό. Μερικοί εικάζουν ότι ένας άπειρος ηγέτης μπορεί να παρέσυρε το κοπάδι, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οι ελέφαντες θα μπορούσαν να έψαχναν για έναν νέο βιότοπο.

Ο ασιατικός ελέφαντας είναι είδος υπό εξαφάνιση. Η Κίνα έχει μόνο περίπου 300 άγριους ελέφαντες, που ζουν κυρίως, όπως το περιπλανώμενο κοπάδι, στα νότια της επαρχίας Γιουνάν.

A herd of elephants in China is making its way home after traveling more than 500 kilometers last year. https://t.co/lnf2sOGpcz pic.twitter.com/N2C1h2i942