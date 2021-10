Ένας όχλος αγριεμένων χωρικών επιτέθηκε και σκότωσε έναν καθ' ομολογία κατά συρροή δολοφόνο ανήλικων αγοριών, ο οποίος είχε αποδράσει πριν από δύο ημέρες από τη φυλακή στην Κενυα.

Ο 20χρονος Masten Wanjala εντοπίστηκε από χωρικούς σε ένα σπίτι στην πόλη Bungoma και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δραπέτη που ομολόγησε ότι σκότωσε περισσότερα από 10 νεαρά αγόρια τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ομολόγησε επίσης ότι τα νάρκωνε και σε ορισμένες περιπτώσεις έπινε το αίμα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ' ομολογία δολοφόνος επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του, οι οποίοι τον έδιωξαν.

Στη συνέχεια οι γείτονές του, τον εντόπισαν τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα Standard της Κένυας.

Εικάζεται ότι η οικογένειά του ταυτοποίησε το πτώμα του, αν και εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι εξακολουθούν να αναμένουν την ιατρική επαλήθευση για να βεβαιωθούν ότι ο νεκρός είναι όντως ο Wanjala, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Δεν είμαστε σίγουροι πώς κατάφερε να ταξιδέψει από το Ναϊρόμπι στο σπίτι του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Musyoki Mutungi.

Η μητέρα ενός από τα θύματα είπε στο BBC ότι ήθελε να μάθει γιατί έκανε αυτό που έκανε.

«Θα ήθελα να τον δω στο δικαστήριο, ώστε να μάθω γιατί το έκανε αυτό, γιατί σκότωσε βάναυσα τα παιδιά μας και μας άφησε με αυτόν τον πόνο».

Το πτώμα σε αποσύνθεση του έφηβου γιου της Μπράιαν Ομόντι ήταν ένα από τα τέσσερα που ανακάλυψε η αστυνομία στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι τον Ιούλιο.

Σε νεκροψία που πραγματοποιήθηκε, φάνηκε ότι το παιδί το είχε στραγγαλίσει και χτυπήσει στο κεφάλι με ένα αμβλύ αντικείμενο.



Ο Wanjala σκότωσε το πρώτο του θύμα όταν ήταν μόλις 16 ετών, παρόμοια ηλικία με μερικά από τα θύματά του.

Παρουσιαζόταν ως προπονητής ποδοσφαίρου για να παρασύρει τα θύματά του σε απομονωμένες περιοχές και μετά να τους επιτεθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις τους πήρε ως ομήρους για λύτρα.

Οι δολοφονίες έγιναν στο Ναϊρόμπι, και σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Κένυας.

Τρεις αστυνομικοί που ήταν σε υπηρεσία όταν δραπέτευσε την Τετάρτη κατηγορήθηκαν για βοήθεια στη διαφυγή υπόπτου και αμέλεια.

Η αστυνομία είπε ότι παρατήρησε ότι είχε εξαφανιστεί το πρωί. Δεν υπήρχε ίχνος διάρρηξης στο κελί της φυλακής, όμως.

Σε μια σειρά από tweets, η Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών της Κένυας εξέφρασε τη λύπη της που ο Wanjala δεν αντιμετώπισε τη δικαιοσύνη.

«Επικράτησε ο νόμος της ζούγκλας όπως εφαρμόστηκε από τους αγριεμένους χωρικούς» ανέφερε.

Την ίδια ώρα, οι εκκλήσεις για παραίτηση του αρχηγού της αστυνομίας, αυξάνονται λόγω της απόδρασης, η οποία συγκλόνισε το έθνος και οδήγησε πολλούς στα κοινωνικά μέσα να γελοιοποιήσουν τις αρχές.

Η δολοφονία του Wanjala από τη δικαιοσύνη του όχλου δύο ημέρες μετά την απόδρασή του είναι μια τραγική υπενθύμιση του βαθύ θυμού, του μίσους και της απογοήτευσης, που αισθάνονται πολλοί Κενυάτες για την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία.

Μετά από έρευνες άνω των τριών μηνών, οι Κενυάτες ρωτούν γιατί ο Wanjala δεν οδηγήθηκε ποτέ στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για δολοφονίες.

