Καταδίκη διαδηλώτριας κατά των αμβλώσεων στη Βρετανία

Η 64χρονη Livia Tossici-Bolt, ακτιβίστρια κατά του δικαιώματος στην άμβλωση, κρίθηκε ένοχη από βρετανικό δικαστήριο για παραβίαση της ζώνης ασφαλείας γύρω από κλινική αμβλώσεων στο Μπόρνμουθ, κατά τις 7 και 9 Μαρτίου 2023. Σύμφωνα με την απόφαση, η Tossici-Bolt παραβίασε την εντολή προστασίας δημόσιου χώρου (PSPO) που απαγορεύει άμεσες ή έμμεσες ενέργειες επηρεασμού γυναικών που προσέρχονται στην κλινική.

Η δικαστής Austin τόνισε ότι η κατηγορούμενη «στερείται επίγνωσης για το πώς η παρουσία της επηρεάζει αρνητικά τις γυναίκες, το προσωπικό και το ευρύτερο κοινό». Παρότι αναγνώρισε ότι η Tossici-Bolt έχει ειλικρινείς πεποιθήσεις, υπογράμμισε ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά την παραβίαση της εντολής και όχι τη νομιμότητα των απόψεών της.

Το δικαστήριο της επέβαλε αναστολή υπό τον όρο μη τέλεσης νέου αδικήματος για δύο έτη, καθώς και την καταβολή δικαστικών εξόδων ύψους 20.000 λιρών και 26 λιρών ως πρόσθετο τέλος. Η κατηγορούμενη είχε εμφανιστεί έξω από την κλινική κρατώντας πινακίδα με τη φράση «Εδώ για συζήτηση, αν θέλεις».

Η υπόθεση προκάλεσε το ενδιαφέρον του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς η Tossici-Bolt είχε συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Γραφείου Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας (DRL). Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε εκφράσει ανησυχία για την ελευθερία της έκφρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να εκδώσει νέα ανακοίνωση μετά την ετυμηγορία.

Σε δήλωσή της, η Tossici-Bolt ανέφερε: «Το μόνο που έκανα ήταν να σταθώ σιωπηλά και να προσφέρω συναινετική συζήτηση. Η ελευθερία της έκφρασης βρίσκεται σε κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα;»

An anti-abortion activist whose case was used by the US State Department to raise "free speech" concerns has been found guilty of breaching a buffer zone outside an abortion clinic in Bournemouth.



Livia Tossici Bolt was convicted on two charges of breaching a public spaces… pic.twitter.com/wdMCKZbP7u