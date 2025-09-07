Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων κήρυξε άγιο τον Κάρλο Ακούτις. Η τελετή συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες πιστούς, 36 καρδιναλίους, 270 επισκόπους και 212 ιερείς. Για πολλούς νέους Καθολικούς, ο Κάρολο είναι ήδη γνωστός ως «ο influencer του Θεού», καθώς χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να μεταδώσει την πίστη.

Όμως πώς γίνεται κάποιος άγιος; Και πώς έφτασε ο Κάρολο Ακούτις μέχρι το τέλος αυτής της πορείας;

Τα 4 στάδια προς την αγιοκατάταξη

1. Servant of God (Δούλος του Θεού)

Η διαδικασία ξεκινά με την παρουσίαση της ζωής και του έργου ενός υποψήφιου αγίου στο Βατικανό. Στην περίπτωση του Κάρολο, η πίστη του ήταν φανερή από μικρός: έκανε την πρώτη του Θεία Κοινωνία στα 7, παρακολουθούσε καθημερινά τη λειτουργία, προσευχόταν το ροζάριο και αφοσιώθηκε στην Ευχαριστιακή Λατρεία.

Το ξεχωριστό στοιχείο ήταν η χρήση της τεχνολογίας: δημιούργησε ιστότοπους και κατέγραψε τα «θαύματα της Ευχαριστίας», υλικό που διαδόθηκε σε πολλές γλώσσες παγκοσμίως.

2. Venerable (Όσιος/Σεβαστός)

Όταν το Βατικανό αναγνωρίζει την «ηρωική αρετή» του βίου, ο υποψήφιος ανακηρύσσεται Venerable. Ο Κάρολο απέκτησε αυτόν τον τίτλο το 2018, με το σώμα του να μεταφέρεται στο Ασίζι, σε προσκύνημα που συνδέεται με τον Άγιο Φραγκίσκο.

3. Beatification (Μακαριότητα)

Η μακαριότητα απαιτεί την αναγνώριση ενός θαύματος. Στην περίπτωση του Κάρολο, αποδόθηκε η θεραπεία του μικρού Ματέους Βιάννα στη Βραζιλία, που έπασχε από σοβαρό γαστρεντερικό πρόβλημα. Μετά την επαφή του με λείψανό του, θεραπεύτηκε ανεξήγητα. Το θαύμα αναγνωρίστηκε επίσημα το 2019 και οδήγησε στη μακαριότητά του το 2020.

4. Sainthood (Αγιότητα)

Για την αγιοκατάταξη απαιτείται δεύτερο θαύμα. Αυτό αποδόθηκε στη θεραπεία μιας νεαρής Κοσταρικανής που υπέστη σοβαρό κρανιοεγκεφαλικό τραύμα. Η μητέρα της προσευχήθηκε στον τάφο του Κάρολο στην Ιταλία και η κόρη της ανάρρωσε πλήρως. Το θαύμα επικυρώθηκε το 2024, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική αγιοκατάταξη.

Τι σημαίνει να είσαι άγιος;

Στην Καθολική Εκκλησία, οι άγιοι αναγνωρίζονται ως πρόσωπα που έζησαν με ηρωική αρετή, πρόσφεραν τη ζωή τους για τους άλλους ή μαρτύρησαν για την πίστη. Είναι πρότυπα μίμησης και μεσίτες ενώπιον του Θεού.

Η περίπτωση του Κάρολο ξεχωρίζει, καθώς συνδύασε την παραδοσιακή ευσέβεια με την ψηφιακή εποχή, δείχνοντας πώς η πίστη μπορεί να μεταδοθεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και την τεχνολογία.

Ένας άγιος για τη νέα γενιά

Η Εκκλησία ήθελε η ιστορία του να εμπνεύσει τους νέους. «Ακόμη και στα social media είναι σημαντικό να έχουμε έναν άγιο που λειτουργεί σαν influencer», είπε ένας προσκυνητής στην τελετή.

Ο Κάρολο Ακούτις έγινε έτσι ο πρώτος millennial άγιος, με μήνυμα ότι η αγιότητα μπορεί να βρει θέση και στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

