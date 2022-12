Και η «μεγάλη ανακοίνωση» του Τραμπ; Ψηφιακές κάρτες με... τον εαυτό του

Είναι «σαν μια κάρτα του μπέιζμπολ», αλλά «πολύ πιο συναρπαστική» και σε τιμή 99 δολάρια η καθεμία: ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει μια «μεγάλη ανακοίνωση» και τελικά ήταν μια σειρά από συλλεκτικές ψηφιακές κάρτες.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αποκάλυψε μια συλλογή από «ψηφιακές κάρτες Ντόναλντ Τραμπ», σε ένα μοντέλο πολύ γνωστό στους λάτρεις των σπορ.

Την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας είχε κάνει μια αινιγματική ανάρτηση: «Η Αμερική χρειάζεται έναν υπερήρωα. Θα κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση αύριο».

Οι κάρτες θα είναι «υπέροχες καλλιτεχνικές δημιουργίες από τη ζωή και την καριέρα μου», υποσχέθηκε ο μεγιστάνας των ακινήτων.

Ανήρτησε μια εικόνα που τον δείχνει ζωγραφισμένο ως μυώδη υπερήρωα κόμικ. Ο «υπερήρωας» έχει τα χέρια στους γοφούς σε ένα ρινγκ του μποξ και φοράει μια κόκκινη φόρμα και μια ζώνη με την επιγραφή «πρωταθλητής Τραμπ», με φόντο την αμερικανική σημαία.

«Μόνο 99 δολάρια η καθεμία! Πολύ καλή ιδέα για χριστουγεννιάτικο δώρο! Βιαστείτε! Νομίζω ότι θα πωληθούν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Σε έναν ειδικό ιστότοπο, ο επιχειρηματίας και πρώην τηλεοπτικός αστέρας προσφέρει δώρα σε ορισμένους κατόχους καρτών, για παράδειγμα ένα δείπνο στην πολυτελή κατοικία του στη Φλόριντα ή μια ώρα γκολφ μαζί του.

Αυτή η ανακοίνωση υπάρχει κίνδυνος να ενισχύσει την εντύπωση ότι η προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πραγματικά απογειωθεί όπως ο ίδιος ήλπιζε.

Ενώ μέχρι στιγμής ασκούσε μια σχεδόν σαρωτική επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ορισμένα προβεβλημένα στελέχη αρχίζουν να τον επικρίνουν δημόσια ότι προώθησε υποψηφίους με ακραίες απόψεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το αποτέλεσμα των οποίων δεν ήταν το επιθυμητό για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για τον ίδιο τον Τραμπ.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι το πολιτικό εκτόπισμα του Τραμπ δείχνει να ξεφτίζει, στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών, με τον πρώην πρόεδρο να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση πίσω από τον κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις ενόψει της πιθανής αναμέτρησής τους στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψήφιου της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του 2024.

