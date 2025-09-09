Jessie J: «Είναι σαν να είμαι στη μέση μιας καταιγίδας»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε η Jessie J, θέλοντας να περάσει το δικό της μήνυμα, λίγες ημέρες πριν υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού.

Η Jessie J είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιούνιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο και είχε προχωρήσει σε αφαίρεση ενός μαστού.

Στη συνέχεια, οι ιατρικές εξετάσεις μετά τη μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε έδειξαν πως δεν υπάρχει εξάπλωση του καρκίνου στον οργανισμό της. Ωστόσο, πριν λίγες ημέρες η δημοφιλής τραγουδίστρια ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης της περιοδείας καθώς θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της θεραπείας της για τον καρκίνο του μαστού.

«Αισθάνομαι καλά! Νιώθω σαν να βρίσκομαι προφανώς ακόμη στη μέση της διαδικασίας. Είναι σαν να είμαι στο επίκεντρο μιας καταιγίδας, αλλά κρατάω την ομπρέλα μου ανοιχτή», ανέφερε χαρακτηριστικά λίγες ημέρες πριν το χειρουργείο συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Capital XTRA, η 37χρονη.

Jessie J reveals she feels like she's 'in the middle of a storm with her umbrella up' as she prepares for her second breast cancer operation https://t.co/Nj4mQwbSHm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 8, 2025

«Είναι πολύ περίεργο. Δεν το νιώθω καθόλου το εμφύτευμα». Παρόλα αυτά, τόνισε πως κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ότι η διαδικασία της θεραπείας είναι ξεχωριστή για τον καθένα. Έχω ακόμα μία επέμβαση τις επόμενες εβδομάδες, αλλά είμαι καλά», δήλωσε με αισιοδοξία.

Σημειώνεται πως η περιοδεία της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, που ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, θα μεταφερθεί για τον Απρίλιο του 2026. Αντίθετα, οι συναυλίες της στις ΗΠΑ, που θα πραγματοποιούσε τον Νοέμβριο, ακυρώθηκαν.