Δεκαοκτώ νεκροί λύκοι εντοπίστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα σε εθνικό πάρκο της Ιταλίας, σε μια υπόθεση που αποδίδεται σε μαζική δηλητηρίαση και χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντικές οργανώσεις ως η σοβαρότερη επίθεση κατά της άγριας ζωής στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Οι αρχές του Εθνικό Πάρκο Αμπρούτσο, Λάτσιο και Μολίζε ανακοίνωσαν ότι οκτώ λύκοι βρέθηκαν νεκροί τις τελευταίες ημέρες σε τρεις διαφορετικές περιοχές, προσθέτοντας στους δέκα που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν επίσης τρεις νεκρές αλεπούδες και ένας γερακίνας, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Σε ανακοίνωσή τους, οι αρχές του πάρκου έκαναν λόγο για «απογοήτευση που συνδυάζεται με απόγνωση», τονίζοντας ότι καμία αιτιολόγηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει παράνομες ενέργειες τέτοιου είδους.

Ποινική έρευνα ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν φύλακες του πάρκου εντόπισαν ύποπτα δηλητηριασμένα δολώματα κοντά σε πέντε νεκρούς λύκους στην περιοχή Αλφεντένα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι υπόλοιποι θάνατοι, μεταξύ των οποίων και πέντε λύκοι στην Πεσκασερόλι, να συνδέονται με την ίδια πρακτική.

Αν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργαστηριακές αναλύσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου, οι ταυτόχρονοι θάνατοι διαφορετικών ειδών ενισχύουν το σενάριο της σκόπιμης δηλητηρίασης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία στην περιοχή της απειλούμενης καφέ αρκούδας των Απεννίνων (marsican bear), ενός υποείδους που θεωρείται κρίσιμα απειλούμενο.

Ο εισαγγελέας Luciano D’Angelo, που χειρίζεται την υπόθεση, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν δηλητηρίαση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη προσδιοριστεί η ουσία που χρησιμοποιήθηκε.

Η WWF Italy χαρακτήρισε τις δολοφονίες «τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής των τελευταίων δέκα ετών», κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη εγκληματική τάση». Όπως σημείωσε, η μαζική θανάτωση πλήττει τον πυρήνα της φυσικής κληρονομιάς και συνιστά απειλή και για τη δημόσια ασφάλεια.

Η οργάνωση συνέδεσε εν μέρει το φαινόμενο με την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβαθμίσει το καθεστώς προστασίας του λύκου από «αυστηρά προστατευόμενο» σε «προστατευόμενο», εξέλιξη που διευκολύνει τη διαχείριση και τη θανάτωση πληθυσμών σε ορισμένες περιπτώσεις. Η αλλαγή ήρθε μετά από πιέσεις αγροτών λόγω αυξημένων επιθέσεων σε κοπάδια και είχε τη στήριξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι ζουν περίπου 20.000 άγριοι λύκοι, με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς να εντοπίζονται στην Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ισπανία.

Στην Ιταλία, οι λύκοι θεωρούνταν παλαιότερα επιβλαβές είδος και το κυνήγι τους ενθαρρυνόταν. Ωστόσο, τη δεκαετία του 1970, όταν ο πληθυσμός τους έφτασε κοντά στην εξαφάνιση, θεσπίστηκε νομικό πλαίσιο προστασίας που απαγόρευσε το κυνήγι τους.

Με πληροφορίες από Guardian