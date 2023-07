Ιταλία: Έπεσε χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις - Πάνω από 100 τραυματίες

Τουλάχιστον 110 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη βόρεια Ιταλία μετά από σφοδρή χαλαζόπτωση που το χαλάζι είχε το μέγεθος μπάλας του τένις.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της περιφέρειας του Βένετο, το χαλάζι έφτασε να έχει διάμετρο έως και 10 εκατοστά.

Κατά τη χαλαζόπτωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε περισσότερες από 500 κλήσεις για βοήθεια λόγω ζημιών σε περιουσίες και τραυματισμούς.

Εργάτες κλήθηκαν να αφαιρέσουν γυαλιά από σπασμένα παράθυρα και να κόψουν δένδρα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το φαινόμενο.

«Το κύμα κακοκαιρίας, αφού επηρέασε τις ορεινές περιοχές μας, χτύπησε τώρα και τις πεδιάδες, προκαλώντας τραυματισμούς σε ορισμένους ανθρώπους», ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σπασμένα τζάμια και ανθρώπους που γλίστρησαν στο χαλάζι.

Good afternoon everyone,



Here is a video from Cittadella, Veneto region, Italy of the huge hail caused a lot of damage damage to vehicles, homes and agriculture.



Video courtesy of Bassano Weather pic.twitter.com/J7JpDn0jhY