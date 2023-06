Κολοράντο: Έπεσε χαλάζι «μεγέθους μήλου», τραυματίες σε συναυλία – Αποκαλυπτικές εικόνες

Έντονες καταιγίδες προκάλεσαν χαλάζι και πλημμύρες σε τμήματα του κεντρικού Κολοράντο χθες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Εικόνες που έρχονται από την περιοχή δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους αλλά και χαλάζι σε μεγέθους μπάλας του γκολφ.

Αυτοκινητιστής, μιλώντας σε τοπικά μέσα, έκανε λόγο για εγκλωβισμένους οδηγούς λόγω των έντονων φαινομένων.

🚨 #BREAKING : Multiple people are seriously injured by falling hail during at a concert⁰⁰📌 #Morrison | #Colorado ⁰Watch as Multiple concert goers get pelted by large hail at Red Rocks Amphitheatre in Morrison Colorado during a Louis Tomlinson concert multiple reports say that… pic.twitter.com/uVwEibAfau

Την ίδια ώρα, «αρκετά», όπως αναφέρεται, άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συναυλίας του Λούις Τόμλινσον.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος, αλλά θεατές έκαναν λόγο για τρομακτικές σκηνές.

«Ήταν η πιο τρομακτική νύχτα της ζωής μου» είπε μία νεαρή. «Όταν άρχισε να ρίχνει χαλάζι, εγώ και η αδελφή μου ευτυχώς βρήκαμε καταφύγιο κάτω από μια πινακίδα» είπε η ίδια, αλλά διευκρίνισε πως τραυματίστηκε από το μέγεθος του χαλαζιού.

Several people got injured by a hail storm at the Red Rocks concert venue in Morrison, Colorado, West Metro Fire says. The number of potential patients and the extent of injuries are not known at this time. pic.twitter.com/CrgtvXsw0f