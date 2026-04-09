Το Ισραήλ ξεκίνησε νέες επιθέσεις στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ, (IDF) ανέφερε νωρίτερα, ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου, με στόχο θέσεις που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

«Πριν από λίγο, οι IDF άρχισαν να επιτίθενται σε θέσεις εκτόξευσης της Χεζμπολάχ στο Λίβανο», αναφέρει η σχετική δήλωση, η οποία ήλθε λίγο μετά την τοποθέτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διευκρίνισε ότι έδωσε εντολή σε ισραηλινούς αξιωματούχους να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Λίβανο «το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα, το Ιράν επιμένει ότι θα βρίσκεται με «τα δάχτυλά στη σκανδάλη» εάν το Ισραήλ συνεχίσει το επιθέσεις στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως παραβίαση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η χώρα υποστηρίζει ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων περιλαμβάνει και τον Λίβανο· ωστόσο, οι ΗΠΑ το διέψευσαν.

Το μήνυμα Νετανιάχου για τον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε στο μήνυμά του: «Λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη, ότι το Ισραήλ «εκτιμά το κάλεσμα του πρωθυπουργού του Λιβάνου για την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».