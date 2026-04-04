Το Ισραήλ «περιμένει το πράσινο φως από τι ΗΠΑ» για επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει σκληρά το Ιράν, δήλωσε το Σάββατο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Καταστρέψαμε το 70% της ικανότητάς του να παράγει χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τα όπλα που στρέφονται εναντίον μας», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

«Σήμερα επιτεθήκαμε στα πετροχημικά εργοστάσιά τους», ανέφερε και τέλος, πρόσθεσε, ότι: «Αυτά τα δύο πράγματα αποτελούν τη μηχανή παραγωγής χρημάτων τους, η οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμο τρομοκρατίας που διεξάγουν εναντίον μας και εναντίον του κόσμου. Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα».

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας προανήγγειλε επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά το Ισραήλ «περιμένει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τυχόν τέτοιες επιθέσεις θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα».

Της δήλωσής του προηγήθηκε το τελεσίγραφο 48 ωρών από τον Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: «Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν όλη η Κόλαση πέσει πάνω τους».

Ισραήλ: Το μήνυμα του στρατού για επίθεση σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν

Αφού δημοσιεύθηκε το βίντεο με το μήνυμα Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαιώνει την επίθεση σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τους IDF, είναι «υπεύθυνο για την παραγωγή χημικών υλικών για όπλα».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται, ότι:

«Η Πολεμική Αεροπορία, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, επιτέθηκε νωρίτερα σήμερα σε υποδομές στο συγκρότημα πετροχημικών που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και εξαγωγή χημικών υλικών στις ένοπλες δυνάμεις που υπόκεινται στο καθεστώς στη Μαχσάχρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Στο πλαίσιο των επιθέσεων, δέχτηκε επίθεση μια τοποθεσία όπου είχε δημιουργηθεί μία από τις δύο κεντρικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή υλικών για εκρηκτικά, βαλλιστικών πυραύλων και άλλων όπλων. Η τοποθεσία είναι μία από τις κύριες τοποθεσίες όπου παράγεται το απαραίτητο υλικό για βαλλιστικούς πυραύλους».

«Η ζημιά σε αυτήν την υποδομή θα διαταράξει την ικανότητα του καθεστώτος να χρησιμοποιεί υλικά που παράγονται στο εργοστάσιο για την παραγωγή διαφόρων τύπων όπλων που προορίζονται να βλάψουν το κράτος του Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής», λέει τέλος ο στρατός του Ισραήλ.

Ισραήλ: Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ κατά του πολέμου με το Ιράν

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον πόλεμο και ζητώντας τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Ιράν, Λίβανο και Γάζα.

Οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα, στο κέντρο της ισραηλινής πρωτεύουσας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μην βομβαρδίζετε» και «Τέλος στις ανοησίες του Μπίμπι», αναφερόμενοι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ένα από τα πλακάτ που ξεχώρισαν, αναγραφόταν η φράση: «Ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ».

Η κινητοποίηση ξεκίνησε περίπου στις 16:00, ωστόσο, η αστυνομία είχε εγκρίνει παρουσία έως 150 ατόμων, επικαλούμενη τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω πολέμου. Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συγκέντρωσης, αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν και απώθησαν τους διαδηλωτές από τον χώρο. Ορισμένοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στην πλατεία, ενώ άλλοι κάθισαν στο έδαφος σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

🇮🇱🇮🇷 La policía intenta dispersar una manifestación en contra de la guerra contra Irán en Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/qUMqxNeSfX — Global News ESP (@GlobalNewsESP) April 4, 2026



Με πληροφορίες από Sky News, ΕΡΤ