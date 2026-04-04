ΗΠΑ: Αναπτύσσουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων στον πόλεμο με το Ιράν

Οι ΗΠΑ προχωρούν σε εκτεταμένη ανάπτυξη των stealth πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς JASSM-ER, δεσμεύοντας σχεδόν το σύνολο των αποθεμάτων τους για τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Η απόφαση ελήφθη στα τέλη Μαρτίου και προβλέπει τη μεταφορά πυραύλων από αποθέματα που προορίζονταν για άλλες περιοχές, όπως ο Ειρηνικός, σε βάσεις της αμερικανικής διοίκησης στη Μέση Ανατολή ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά τις μετακινήσεις, εκτιμάται ότι θα απομείνουν περίπου 425 επιχειρησιακοί πύραυλοι JASSM-ER από ένα προπολεμικό απόθεμα 2.300, ενώ άλλοι περίπου 75 θεωρούνται μη λειτουργικοί λόγω τεχνικών προβλημάτων.

ΗΠΑ: Τι είναι οι πύραυλοι JASSM-ER που στέλνει στο Ιράν

Ως προς τα χαρακτηριστικά τους, οι JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range) έχουν εμβέλεια άνω των 600 μιλίων (περίπου 1.000 χλμ.), σχεδιάστηκαν για πλήγματα από μεγάλη απόσταση και μειώνουν τον κίνδυνο για τα πληρώματα, αποφεύγοντας τα εχθρικά αντιαεροπορικά συστήματα

Μαζί με την πιο «κοντινή» εκδοχή JASSM, περίπου τα δύο τρίτα των αμερικανικών αποθεμάτων έχουν ήδη δεσμευτεί για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλάζοντας τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι από την έναρξη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η κατανάλωση πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας είναι τεράστια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πάνω από 1.000 JASSM-ER έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, την ώρα που η αναπλήρωση των αποθεμάτων θα απαιτήσει χρόνια παραγωγής. Αξιωματούχοι, μεταξύ άλλων, εκτιμούν πως η εκτεταμένη χρήση τέτοιων όπλων μειώνει τα διαθέσιμα για άλλα μέτωπα, όπως η Κίνα, που θεωρείται βασικός στρατηγικός ανταγωνιστής.

ΗΠΑ: Η εικόνα στο πεδίο

Την ίδια ώρα, ως προς τις πολεμικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν, ΗΠΑ και το Ισραήλ υποστηρίζουν ότι έχουν πλήξει σημαντικό μέρος της ιρανικής αεράμυνας, επιτρέποντας τη χρήση φθηνότερων όπλων.

Ωστόσο, οι αμερικάνικες απώλειες, από πλευράς εξοπλισμού τουλάχιστον, συνεχίζονται, καθώς καταρρίφθηκε ένα αμερικανικό F-15E , ακολούθησε κατάρριψη A-10 και δύο ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης χτυπήθηκαν.

Παράλληλα, το Ιράν έχει καταστρέψει πάνω από 12 drones MQ-9.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό που παραμένει ασαφές, είναι το ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, με πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το σενάριο κατάληψης της νήσου Χαργκ, βασικού κόμβου πετρελαίου του Ιράν.

Σε πρόσφατη ομιλία του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες «θα τους γυρίσουμε στη Λίθινη Εποχή», χωρίς να διευκρινίσει τι σημαίνει αυτό για τον ιρανικό πληθυσμό ή τις στρατιωτικές δομές.

Με πληροφορίες από Bloomberg