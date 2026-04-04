«Μην βομβαρδίζετε, μιλήστε»: Διαδηλώσεις στο Ισραήλ κατά του πολέμου με το Ιράν

Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον πόλεμο και ζητώντας τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Ιράν, Λίβανο και Γάζα.

Οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα, στο κέντρο της ισραηλινής πρωτεύουσας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μην βομβαρδίζετε, μιλήστε» και «Τέλος στις ανοησίες του Μπίμπι», αναφερόμενοι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ένα από τα πλακάτ που ξεχώρισαν, αναγραφόταν η φράση: «Ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ».

Διαδήλωση στο Ισραήλ: Ένταση και παρέμβαση της αστυνομίας

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 16:00, ωστόσο η αστυνομία είχε εγκρίνει παρουσία έως 150 ατόμων, επικαλούμενη τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω πολέμου. Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συγκέντρωσης, αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν και απώθησαν τους διαδηλωτές από τον χώρο. Ορισμένοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στην πλατεία, ενώ άλλοι κάθισαν στο έδαφος σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Αλόν-Λι Γκριν, συνδιευθυντής της ισραηλινο-παλαιστινιακής οργάνωσης Standing Together που διοργάνωσε τη διαδήλωση, κατήγγειλε προσπάθεια φίμωσης: «Η αστυνομία προσπαθεί να φιμώσει τις φωνές μας, αλλά είναι καθήκον μας να είμαστε εδώ», δήλωσε, τονίζοντας ότι στόχος της κινητοποίησης είναι να σταματήσει ο πόλεμος σε πολλαπλά μέτωπα.

«Ζητάμε το τέλος του πολέμου στο Ιράν, στον Λίβανο, στη Γάζα, αλλά και να μπει τέλος στη βία στη Δυτική Όχθη», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρισκόταν και η Σεσίλ, 62 ετών, η οποία μιλώντας σε διεθνή μέσα όπως το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξήγησε γιατί συμμετείχε.

«Είμαι κατά του πολέμου, γιατί αμφισβητώ τους λόγους που επικαλείται ο πρωθυπουργός», είπε, επιλέγοντας να μην αποκαλύψει το επώνυμό της.