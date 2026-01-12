ΔΙΕΘΝΗ
Ισραήλ: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον πρώην σύμβουλο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρώην σύμβουλος φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις υποθέσεις.

«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης» κατά του Γισραέλ Άινχορν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι κατηγορίες κατά του πρώην συμβούλου του Νετανιάχου

Ο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου κατηγορείται για δωροδοκία μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς για την οποία δικάζεται σήμερα ο πρωθυπουργός. Ο Άινχορν συνδέεται επίσης, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, με διαρροή απόρρητων εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Τα έγγραφα αυτά υποδήλωναν ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για μια εκεχειρία με το Ισραήλ ή για μια συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων, που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της επίθεσης του παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ, η οποία και προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

Μια διαρροή η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη θέση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο η στρατιωτική πίεση, και όχι οι διαπραγματεύσεις, θα καθιστούσε δυνατή την απελευθέρωση των μαρτύρων.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Άινχορν και άλλοι στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου έλαβαν εντολή να μην διατηρούν επαφές με το γραφείο του πρωθυπουργού. Σήμερα διαμένει στη Σερβία και πρόσφατα ανακρίθηκε εκεί από Ισραηλινούς αστυνομικούς.

Η δικαιοσύνη τον θεωρεί ύποπτο επίσης για το Qatargate, υπόθεση στην οποία στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου φέρεται να πληρώνονταν από τη Ντόχα για να προωθούν τα συμφέροντα του Κατάρ στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της Χαμάς, η οποία χρηματοδοτείτο από τους Καταριανούς και της οποίας η πολιτική διοίκηση φιλοξενείται στη Ντόχα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

