Ισραήλ: Διαδηλωτές που ζητούν απελευθέρωση των 134 ομήρων έριξαν μπογιά στο κοινοβούλιο

Διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων συγγενών ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, διέκοψαν μια συνεδρίαση του ισραηλινού κοινοβουλίου και άλειψαν κίτρινη μπογιά στα παράθυρά της, το χρώμα που συμβολίζει την εκστρατεία για την επιστροφή τους.

Η διαμαρτυρία αυτή ακολουθεί τρεις ημέρες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ιερουσαλήμ, όπου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους απευθύνοντας έκκληση για την ανάληψη μεγαλύτερης δράσης με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων αλλά και τη διεξαγωγή νέων εκλογών προκειμένου να αντικατασταθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εκ των 253 ανθρώπων που πήρε ομήρους η Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της την 7η Οκτωβρίου, η οποία και πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, 134 παραμένουν σε ομηρία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κηρύξει νεκρούς τουλάχιστον 35 εξ αυτών με τους συγγενείς και τους φίλους τους να εκφράζουν φόβους για την τύχη των υπολοίπων, καθώς μαίνεται η σύρραξη.

Protesters, including relatives of Israeli hostages held in Gaza, disrupted a session of Israel's parliament and smeared yellow paint on gallery windows — the color symbolizing the campaign for their return. pic.twitter.com/tUjPVIvesA