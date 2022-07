«Ηρωίδα της Βοστώνης»: Πήδηξε σε ποτάμι από φλεγόμενο τρένο, κολύμπησε στην ακτή και έφυγε περπατώντας

«Ηρωίδα της Βοστώνης» χαρακτηρίζεται μία γυναίκα η οποία πήδηξε μέσα σε ποτάμι όταν στο τρένο, στο οποίο επέβαινε, ξέσπασε φωτιά.

Το τρένο τυλίχθηκε στις φλόγες την Πέμπτη, ενώ εκτελούσε τη διαδρομή του και μετέφερε περίπου 200 επιβάτες. Ορισμένοι εξ αυτών ανέβηκαν στα παράθυρα και πήδηξαν στις ράγες, ενώ αυτό κινούνταν κατά μήκος του ποταμού Mystic.

Ωστόσο, μία γυναίκα αποφάσισε να κάνει κάτι πιο παράτολμο. Πήδηξε κατευθείαν στο ποτάμι και κολύμπησε για να βγει στη στεριά.

«Άγνωστη επιβάτιδα πήδηξε από τη γέφυρα, μέσα στο ποτάμι» σημείωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Somerville, Charles Breen.

«Σκάφος μας έτυχε να βρίσκεται μέσα στο ποτάμι, στο πλαίσιο άσκησης, και έσπευσε στο σημείο. Η γυναίκα αρνήθηκε να μπει μέσα στο σκάφος. Της έδωσαν ένα σωσίβιο και συνέχισε να κολυμπά προς την ακτή (...) μετά έφυγε περπατώντας».

