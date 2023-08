Ιράν: Τουλάχιστον 4 νεκροί μετά από επίθεση σε τέμενος

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση κατά του σιιτικού τεμένους Σαχ-Τσεράγκ στο Ιράν, μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ διευκρινίζοντας ότι «ένοπλοι τρομοκράτες» εισέβαλαν στην περιοχή του τεμένους.

«Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής βομβιστικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από δύο ενόπλους κατά του ιερού τεμένους του Σαχ-Τσεράγκ» στο Σιράζ του Ιράν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Shah Cheragh holy shrine in the aftermath of terrorist attack pic.twitter.com/I5lDDaQsan