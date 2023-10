Ιράν: Συνελήφθη στην κηδεία της Αρμίτα Χεραβάντ η δικηγόρος Νασρίν Σοτουντέχ

Συνελήφθη στην κηδεία της Αρμιτά Γκεραβάντ την Κυριακή, η Ιρανή δικηγόρος και ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Νασρίν Σοτουντέχ.

Την είδηση της σύλληψής της Νασρίν Σοτουντέχ, ανακοίνωσε σήμερα στο AFP ο σύζυγος της Ρεζά Χαντάν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η σύζυγός μου συνελήφθη κατά τη διάρκεια της κηδείας της Αρμιτά Γκεραβάντ μαζί με άλλους, χτυπήθηκε βίαια».



Η κηδεία της 17χρονης Γκεραβάντ πραγματοποιήθηκε σε νεκροταφείο στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, μία ημέρα μετά τον θάνατό της σε νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί την 1η Οκτωβρίου αφού λιποθύμησε στο μετρό της ιρανικής πρωτεύουσας.

Για την κατάστασή στην οποία νοσηλεύτηκε υπάρχουν δύο εκδοχές, καθώς σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, της έπεσε η πίεση, ενώ οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν πως τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση της αστυνομίας των ηθών, η οποία είναι επιφορτισμένη με την τήρηση της υποχρέωσης των γυναικών να φορούν μαντίλα στους δημόσιους χώρους.



Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε χθες το βράδυ ότι η Νασρίν Σοτουντέχ «συνελήφθη και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές» επειδή «δεν φορούσε μαντίλα» και «διατάραξε την ψυχική ασφάλεια της κοινωνίας».

