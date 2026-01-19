Ιράν - Πεζεσκιάν: «Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο»

Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα συνιστούσε κήρυξη πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η αντίδραση Πεζεσκιάν έρχεται μετά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε να βρεθεί νέος ηγέτης.

Όπως έγραψε σε σχετική ανάρτηση, νωρίτερα χθες: «Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους».

Της ανάρτησης προηγήθηκε το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου στο Politico, πως: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θα έπρεπε να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους» αναφερόμενος στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία της χώρας από το 1989.

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, έγραψε επίσης στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ