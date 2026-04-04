Το Ιράν εξαιρεί το Ιράκ από περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι το Ιράκ εξαιρείται από τυχόν περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, η ιρανική κοινή στρατιωτική διοίκηση «Khatam al-Anbiya» δήλωσε ότι το Ιράκ θα εξαιρείται από τυχόν περιορισμούς στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης το Σάββατο, «σηματοδοτώντας προνομιακή μεταχείριση για τη Βαγδάτη, καθώς η Τεχεράνη ενισχύει τον έλεγχο αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού», όπως σχολιάζει το Reuters.

«Ανακοινώνουμε ότι το Ιράκ, η αδελφή μας χώρα, δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλαμε στα Στενά του Ορμούζ και ότι οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τις εχθρικές χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Ιράν: Το τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε νέο τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν για να καταλήξει σε μια συμφωνία για τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί εκ νέου την Τεχεράνη.

«Θυμάστε που έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ; Ο χρόνος τελειώνει - απομένουν 48 ώρες πριν ξεσπάσει η απόλυτη κόλαση πάνω τους. Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στις 26 Μαρτίου ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 10 ημερών στην Τεχεράνη για να ξανανοίξει τα Στενά απειλώντας ότι θα καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Το τελεσίγραφο αυτό λήγει «την Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον».

