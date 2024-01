Ιράκ: Βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν βάση του διεθνούς συνασπισμού

Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχθηκε βάση στο Ιράκ, στην οποία σταθμεύουν στρατεύματα των ΗΠΑ και άλλων χωρών του διεθνούς συνασπισμού. Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από μαχητές που πρόσκεινται στο Ιράν, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επίθεση έγινε εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Άσαντ, που βρίσκεται στο δυτικό Ιράκ. Από το πλήγμα με τους πυραύλους τραυματίστηκε τουλάχιστον ένας Ιρακινός στρατιώτης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι εξετάζονται Αμερικανοί στρατιώτες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί διάσειση ή εγκεφαλικά τραύματα.

Εναντίον της βάσης εκτοξεύθηκαν «βαλλιστικοί πύραυλοι και ρουκέτες». Οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας της βάσης, ενώ άλλοι την έπληξαν, ανέφερε ακόμη η CENTCOM. Νωρίτερα, αξιωματικός της ιρακινής αστυνομίας και ένας του αμερικανικού στρατού ανέφεραν ότι περίπου δέκα πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της αεροπορικής βάσης.

Iranian-backed Militants Attack Al-Assad Airbase, Iraq



At approximately 6:30 p.m. (Baghdad time) time Jan. 20, multiple ballistic missiles and rockets were launched by Iranian-backed militants in Western Iraq targeting al-Assad Airbase. Most of the missiles were intercepted by… pic.twitter.com/rYaNrRdRtu