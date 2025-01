ΗΠΑ: Παίκτες χόκεϊ «θάφτηκαν» από δεκάδες χιλιάδες λούτρινα παιχνίδια

Στο πλαίσιο μίας ιδιαίτερης παράδοσης, οι οπαδοί μίας ομάδας χόκεϊ προκάλεσαν «βροχή» από λούτρινα αρκουδάκια, όπως συνηθίζουν κάθε χρόνο.

Πρόκειται για τους οπαδούς των Hershey Bears, μία ομάδα από την πολιτεία Πενσιλβάνια, στις ΗΠΑ, που αγωνίζεται στην American Hockey League, κάτι σαν τη Β' εθνική κατηγορία χόκεϊ.

Φέτος σημειώθηκε ρεκόρ, σύμφωνα με την ομάδα, με περισσότερα από 100.000 παιχνίδια να συγκεντρώνονται στο παγοδρόμιο. Μετά τον καθαρισμό τους, τα λούτρινα ζωάκια δίνονται σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Φέτος, η ρίψη των παιχνιδιών ξεκίνησε αφού ο Mike Sgarbossa, σκόραρε για τους Hershey Bears, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι με τους Providence Bruins.

The Hershey Bears set a new hockey record with 102,343 stuffed animals tossed to the ice at their 2025 Teddy Bear Toss Game pic.twitter.com/zAkAus3mkL

Μερικές στιγμές αργότερα, οι παίκτες των δύο ομάδων έπρεπε να αποφύγουν τα χιλιάδες λούτρινα που έπεφταν από τις κερκίδες. Συνολικά, ακριβώς 102.343 αρκουδάκια έπεσαν στο παγοδρόμιο, ξεπερνώντας έτσι το περυσινό ρεκόρ των 74.599.

Πιθανώς εμπνευσμένοι από το show των οπαδών τους, οι Bears κέρδισαν το παιχνίδι με σκορ 5-1.

You get a bear! And you get a bear! And you get a bear!@TheHersheyBears | #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/mhEHiyftJy