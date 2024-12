ΗΠΑ: Οι αρχές απαγορεύουν τα drones πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ εν μέσω ανησυχίας

Οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές απαγόρευσαν τη χρήση drone πάνω από 22 πόλεις του Νιου Τζέρσεϊ έως τις 17 Ιανουαρίου, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει «θανατηφόρα βία» κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εάν αυτά αποτελούν «άμεση απειλή για την ασφάλεια».

Οι πιλότοι που στέλνουν τα drones τους σε απαγορευμένες ζώνες πλέον θα κινδυνεύουν με σύλληψη από την αστυνομία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς εδώ και μερικές εβδομάδες οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αναφέρουν μυστηριώδεις εμφανίσεις ιπτάμενων αντικειμένων άγνωστης ταυτότητας στο Νιου Τζέρσεϊ και σε άλλες πολιτείες, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των πολιτών η οποία επεκτάθηκε στους τοπικούς πολιτικούς ηγέτες. Αλλά παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι για απαντήσεις, οι αρχές δεν έχουν υπάρξει ιδιαίτερα κατατοπιστικές.

Tonight I met with @NJSP officials and radar technicians at the Regional Operations & Intelligence Center who are surveying the area for unmanned aircraft systems. The public deserves clear answers — we will keep pushing the federal government for more information and resources. pic.twitter.com/PBye7a8wMv

Το θέμα έφτασε και στον Λευκό Οίκο, αλλά ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι θεάσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν ήταν «τίποτα κακόβουλο».

O νέος περιορισμός στη χρήση drones προβλέπει ότι κανένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος δε θα μπορεί να επιχειρεί σε ύψος χαμηλότερο από τα 400 πόδια.

Αρκετές από τις απαγορευμένες ζώνες βρίσκονται γύρω από υποδομές, όπως οι σταθμοί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλες καλύπτουν περιοχές όπως το λιμάνι και τον εναέριο χώρο γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

Η FAA αναφέρει ότι ορισμένοι οργανισμοί, όπως η αστυνομία και οι αρχές αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, δεν περιλαμβάνονται στους περιορισμούς.

Επιπλέον, μερικές επιχειρήσεις θα μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούν τα drones τους, αλλά μόνο έχοντας λάβει την απαραίτητη έγκριση των αρχών.

Τον τελευταίο μήνα, το θέμα με τα άγνωστης ταυτότητας αντικείμενα πάνω από το Νιού Τζέρσεϊ και των γύρω περιοχών έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα συζήτησης στην Αμερική.

Στα social media, ανήσυχοι χρήστες εκφράζουν διάφορες θεωρίες για την προέλευση τους, με πιο επικρατούσα αυτή ότι πρόκειται για κατασκοπευτικά drone των γεωπολιτικών αντιπάλων των ΗΠΑ, ενώ δε λείπουν και οι εικασίες ότι είναι σκάφη εξωγήινων.

