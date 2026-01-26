ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από την συντριβή αεροσκάφους στο Μέιν

Διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΪΝ ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΗΠΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. Χ
0

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν.

Την πληροφορίες μετέδωσε το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του 24χρονου πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού
THE LIFO TEAM
Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Διεθνή / Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες και να επηρεάσουν έως και 180 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
«Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / «Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Θα υποστείτε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από αυτές που θα προκαλέσετε, ξεκαθαρίζει το Ιράν καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή
THE LIFO TEAM
 
 