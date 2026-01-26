ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από την συντριβή αεροσκάφους στο Μέιν

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν.

Την πληροφορίες μετέδωσε το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

🚨A private jet carrying eight people crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine on Sunday night, according to the Federal Aviation Administration.



The agency said it was a Bombardier Challenger 600 involved in the crash, which occurred around 7:45… pic.twitter.com/hIV0FK3PsO — News.Az (@news_az) January 26, 2026

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

A Bombardier Challenger 600 crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine around 7:45 p.m local time on Sunday, Jan. 25. Eight people were on board. The FAA and NTSB will investigate.



This information is preliminary and subject to change. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 26, 2026

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.