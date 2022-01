Η αστυνομία στην Πενσυλβάνια αναζητά τουλάχιστον τρεις πιθήκους που διέφυγαν μετά από σύγκρουση ενός φορτηγού, το οποίο μετέφερε περίπου 100 ζώα.

Το φορτηγό που μετέφερε τους πιθήκους συγκρούστηκε με άλλο ανατρεπόμενο φορτηγό το απόγευμα της Παρασκευής στην κομητεία Montour, δήλωσε στο Daily Item αστυνομικός της πολιτείας της Πενσυλβάνια.

Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WNEP ανέφερε ότι η συντριβή συνέβη κατά μήκος της διαδρομής 54 ακριβώς έξω από το Interstate 80 κοντά στο Danville.

Το φορτηγό ήταν καθ' οδόν προς ένα εργαστήριο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το WNEP είπε ότι τουλάχιστον τρεις πίθηκοι είναι ελεύθεροι, με τις αρχές να χρησιμοποιούν ελικόπτερο για τον εντοπισμό τους. Δεν ήταν γνωστό τι είδους πίθηκοι βρίσκονταν στο φορτηγό, αλλά η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία ενός από αυτούς σε ένα δέντρο.

