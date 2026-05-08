ΗΠΑ: Δικαστής έκρινε ότι η διακοπή ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων από το DOGE ήταν παράνομες

Το «Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» των ΗΠΑ (DOGE) του Έλον Μασκ «χρησιμοποίησε κατάφωρα» τη φυλή, το φύλο και άλλα προστατευόμενα χαρακτηριστικά για να προχωρήσει στη μεγαλύτερη μαζική διακοπή ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων στην ιστορία του Εθνικού Ιδρύματος για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αποφάνθηκε ομοσπονδιακή δικαστής την Πέμπτη.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Κολίν ΜακΜάχον κήρυξε τις παύσεις των επιχορηγήσεων παράνομες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το προσωπικό του DOGE δεν είχε την εξουσία να λάβει αυτές τις αποφάσεις και εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει στην κατάργηση των επιχορηγήσεων.

«Δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ότι η διαδικασία αξιολόγησης που εφάρμοσε το DOGE δεν ήταν σύμφωνη, ούτε καν παρόμοια, με τη συνήθη διαδικασία αξιολόγησης επιχορηγήσεων του NEH», έγραψε η δικαστής ΜακΜάχον.

Η απόφαση για τη διακοπή επιχορηγήσεων από το DOGE

Δύο πρώην υπάλληλοι του DOGE περιέγραψαν πώς χρησιμοποίησαν το ChatGPT και λέξεις-κλειδιά σχετικές με τη DEI για να προχωρήσουν σε μαζικές περικοπές. Η δικαστής ΜακΜάχον επέκρινε τις ενέργειές τους, διαπιστώνοντας ότι το DOGE «χρησιμοποίησε κατάφωρα προστατευόμενα χαρακτηριστικά ως κριτήρια για τη διακοπή της χρηματοδότησης».

«Η αντιμετώπιση της ιστορίας των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων, των μαρτυριών των Εβραίων για το Ολοκαύτωμα, της συχνά ξεχασμένης εμπειρίας των Αμερικανών ασιατικής καταγωγής, της επαίσχυντης μεταχείρισης των παιδιών των ιθαγενών φυλών ή η απλή αναφορά μιας γυναίκας ως δείκτη έλλειψης αξίας ή σπατάλης δεν είναι νόμιμη», είπε.

Αναφερόμενη στην τρέχουσα αναζωπύρωση του αντισημιτισμού, η δικαστής ΜακΜάχον επέκρινε την απόφαση να περικοπούν οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα, επειδή εστίαζαν σε γυναίκες που επέζησαν της ναζιστικής δίωξης.

«Σε μια εποχή που το φάντασμα του αντισημιτισμού έχει ξαναβγεί από τις σκιές, το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας θεωρεί ένα έργο για τις εβραίες γυναίκες ως μη επιθυμητό επειδή επικεντρώνεται στις εβραϊκές κουλτούρες και τις γυναικείες φωνές είναι βαθιά ανησυχητικό», είπε.

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που άσκησαν αγωγή για τις περικοπές της DOGE στη χρηματοδότησή τους πανηγυρίζουν για την απόφαση, λέγοντας ότι το δικαστήριο επιβεβαίωσε τη σημασία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες σε μια δημοκρατική κοινωνία.

«Οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν είναι πολυτέλεια. Αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο μια δημοκρατία κατανοεί τον εαυτό της. Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της τήρησης της βούλησης του Κογκρέσου και της αποστολής μας ως έθνους — να αναζητούμε την αλήθεια, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας και να χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον πάνω σε αυτή τη γνώση», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Επιστημονικών Εταιρειών, Τζόι Κόνολι.

Οι υπάλληλοι του DOGE υπερασπίστηκαν τις πράξεις τους

Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμά του τον περασμένο Ιανουάριο, εξουσιοδότησε τον Έλον Μασκ να μειώσει δραστικά τις ομοσπονδιακές δαπάνες ως επικεφαλής σύμβουλος στο νεοσύστατο DOGE. Μέσα σε λίγες ημέρες, όλες οι υπηρεσίες έλαβαν εντολή να θέσουν το προσωπικό του DEI σε άδεια και τα σχετικά προγράμματα να κλείσουν.

Σε εκτενείς καταθέσεις που δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο, δύο υπάλληλοι του DOGE —ο Τζάστιν Φοξ και ο Νέιτ Κάβανο— υπερασπίστηκαν την πρωτοβουλία για την κατάργηση «άχρηστων υπηρεσιών», στο πλαίσιο της προσπάθειας του DOGE να μειώσει το ομοσπονδιακό έλλειμμα.

«Δεν μετανιώνετε που άνθρωποι ενδέχεται να έχασαν σημαντικά εισοδήματα... για να συντηρήσουν τις ζωές τους;», ρώτησε ένας δικηγόρος τον Κάβανο σχετικά με τις ακυρώσεις επιχορηγήσεων.

«Όχι. Πιστεύω ότι ήταν πιο σημαντικό να μειώσουμε το ομοσπονδιακό έλλειμμα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν μηδέν», απάντησε ο Κάβανο.

«Μειώσατε το ομοσπονδιακό έλλειμμα;», ρώτησε ο δικηγόρος.

«Όχι, δεν το μειώσαμε», απάντησε ο Κάβανο.

Με πληροφορίες από ABC News