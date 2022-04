ΗΠΑ: Άνοιξαν πυρ σε πάρτι - Δύο νεκροί 17χρονοι και αρκετοί τραυματίες

Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο σε ένα πάρτι στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ.

Τη ζωή τους έχασαν δύο 17χρονοι, όπως ανακοίνωσε η σχετική ιατροδικαστική Υπηρεσία. Παράλληλα, οκτώ άλλοι πυροβολήθηκαν και ακόμα πέντε τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από το σημείο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση των Αρχών, γίνεται έρευνα για αρκετούς υπόπτους αναφορικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα σε ένα σπίτι, το οποίο νοικιάζεται μέσω της πλατφόρμας Airbnb.

Στο πάρτι βρίσκονταν τουλάχιστον 200 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων ανήλικοι.

Two people were killed and eight others suffered gunshot wounds in a mass shooting at a party in Pittsburgh early Sunday morning. The gunfire erupted at an Airbnb rental where about 200 people, many underage, were in attendance. https://t.co/bYOAmb6ILq pic.twitter.com/Ep0AC8LTLH