Ινδία: Το πτώμα 4χρονου βρέθηκε στη βαλίτσα της μητέρας του

Μέσα στη βαλίτσα της επικεφαλής μιας επιχείρησης τεχνολογίας AI στην Ινδία βρέθηκε το πτώμα του γιου της και η ίδια συνελήφθη ως ύποπτη για τη δολοφονία του.

Πρόκειται για τη Σουτσάνα Σεθ, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθη στην περιοχή Τσιτραντούργκα με την κατηγορία της δολοφονίας του 4χρονου γιου της, του οποίου το πτώμα εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα της, όταν εκείνη επέστρεφε με ταξί από το γειτονικό κρατίδιο Γκόα.

Η Σουτσάνα Σεθ είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας «The Mindful AI Lab», μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στην πόλη Μπενγκαλούρου στην Ινδία. Η ίδια δεν ήταν διαθέσιμη να σχολιάσει κάτι όσο βρισκόταν υπό κράτηση και η αστυνομία είπε ότι δεν γνωρίζει αν έχει ήδη προσλάβει δικηγόρο.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή της αστυνομίας της Γκόα, Πάρες Νάικ, η μητέρα είχε πάει σε ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της το Σάββατο. Το βράδυ της Δευτέρας όμως, όταν εκείνη έφυγε, το αγόρι δεν ήταν μαζί της.

Suchana Seth, CEO of Mindful AI Lab, remanded to 6-day police custody by Mapusa court over the alleged murder of her 4-year-old son#Goa #News #Murder #mindfulailab #suchanaseth pic.twitter.com/Z8cezlzhhE