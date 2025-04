Ινδία - Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών για δεύτερη ημέρα στο Κασμίρ

Νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν το Σάββατο στη γραμμή εκεχειρίας στο Κασμίρ, καθώς Ινδία και Πακιστάν αντάλλαξαν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 26 άτομα σε τουριστικό θέρετρο της περιοχής.

Η αιματηρή επίθεση επιδείνωσε περαιτέρω τις ήδη εύθραυστες σχέσεις μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, που έχουν εμπλακεί σε τρεις πολέμους, δύο εκ των οποίων για το αμφισβητούμενο Κασμίρ. Η περιοχή παραμένει διαιρεμένη αλλά διεκδικείται πλήρως και από τις δύο χώρες.

Σύμφωνα με τον ινδικό στρατό, πακιστανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ από «πολλαπλά φυλάκια» κατά μήκος της στρατιωτικοποιημένης γραμμής εκεχειρίας, με τις ινδικές μονάδες να «ανταποδίδουν αναλόγως» σε αυτό που χαρακτήρισαν «απρόκλητη επίθεση». Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Από την πλευρά του Πακιστάν δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο.

Οι ανταλλαγές πυρών ακολούθησαν την πολύνεκρη επίθεση της περασμένης Τρίτης, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε λιβάδι κοντά στο Πάαλγκαμ, στην πλευρά του Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ρώτησαν τα θύματα —όλα άνδρες— για τη θρησκευτική τους ταυτότητα και στη συνέχεια εκτέλεσαν όσους δήλωσαν Ινδουιστές.

Η βία είχε παρουσιάσει σταδιακή ύφεση στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επέτρεπε την ανάκαμψη του τουρισμού. Η επίθεση επέφερε ισχυρό πλήγμα στις προσπάθειες αυτές.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε μια άγνωστη μέχρι πρότινος οργάνωση με την ονομασία «Kashmir Resistance». Η Ινδία συνδέει την ομάδα με την απαγορευμένη πακιστανική οργάνωση Lashkar-e-Taiba, η οποία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις στο ινδικό έδαφος. Το Πακιστάν, ωστόσο, αρνείται κάθε ανάμειξη.

Σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την ένταση, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, πρότεινε τη διεξαγωγή «ουδέτερης και αξιόπιστης έρευνας», με συμμετοχή τρίτων. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι πακιστανικές δυνάμεις «είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε επιθετική κίνηση» από την Ινδία.

Pakistan PM Shehbaz Sharif announces that Pakistan is ready to participate for any neutral investigation on Pahalgam terror attack. Just like they did in Mumbai 26/11 and Pathankot terror attacks with no action or intention to act. Pakistan continues to fool the international… pic.twitter.com/p0NOldhUqc