Γιατροί εναντίον μάστερ γκουρού της γιόγκα στην Ινδία, μετά από τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του κατά της σύγχρονης ιατρικής.

Ο γκουρού της γιόγκα Μπάμπα Ραμντέβ εξέφρασε αμφιλεγόμενες δηλώσεις κατά της σύγχρονης ιατρικής.

Πρόσφατα είπε ότι δεκάδες χιλιάδες πέθαναν από τον Covid μετά τη λήψη σύγχρονων φαρμάκων και χλεύασε τους ασθενείς που προσπάθησαν να πάρουν φιάλες οξυγόνου.

Ο γκουρού απέσυρε τη δήλωσή του, όταν τον επέκρινε ο Ινδός υπουργός υγείας. Επέστρεψε όμως, χθες με νέα επίθεση στη σύγχρονη ιατρική λέγοντας ότι δεν είχε θεραπεία για ορισμένες ασθένειες.

Η σύγχρονη ιατρική, που αναφέρεται επίσης ως αλλοπάθεια, είναι η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της Ινδίας, αλλά εναλλακτικές θεραπείες όπως η Αγιουρβέδα και η ομοιοπαθητική είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλείς. Πολλοί γκουρού όπως ο Ραμντέβ έχουν ξεκινήσει επιτυχημένες επιχειρήσεις με την πώληση φυτικών φαρμάκων και προϊόντων.

Υπενθυμίζεται δε, ότι η Ινδία διαθέτει επίσης ένα Υπουργείο Αγιουρβέδα, Γιόγκα και Νατουροπάθειας, Ούνι, Σίντα και Ομοιοπαθητικής (Ayush) για την προώθηση παραδοσιακών συστημάτων.

Ο Ινδικός Ιατρικός Σύλλογος (ΙΜΑ), ένας οργανισμός που εκπροσωπεί γιατρούς αλλοπαθητικής στην Ινδία, επέκρινε τον γκουρού για τις παρατηρήσεις του εν μέσω πανδημίας.

Οι γιατροί που μίλησαν στο BBC ανέφεραν ότι τέτοιες δηλώσεις από έναν γκουρού με εκατομμύρια οπαδούς είναι «ανεύθυνες και αποθαρρυντικές».



Όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο του Μπάμπα Ραμντέβ που κοροϊδεύει τους ασθενείς που προσπαθούν να βρουν οξυγόνο. Το βίντεο έγινε viral στις αρχές του μήνα ωστόσο δεν είναι σαφές πότε έκανε τη δήλωση.

Ακούγεται όμως να κάνει αναφορές σε έλλειψη οξυγόνου σε πολλές πόλεις τον Απρίλιο και τον Μάιο.

«Ο Θεός μας έχει δώσει δωρεάν οξυγόνο, γιατί δεν το αναπνέουμε; Πώς μπορεί να υπάρχει έλλειψη, όταν ο Θεός έχει γεμίσει την ατμόσφαιρα με οξυγόνο; Οι ανόητοι ψάχνουν μπουκάλες οξυγόνου. Απλώς αναπνεύστε το ελεύθερο οξυγόνο. Γιατί διαμαρτύρονται για έλλειψη από οξυγόνο και κρεβάτια και κρεματόρια;» είπε ο γκουρού.

Η δήλωση προκάλεσε έντονη κριτική από γιατρούς και οικογένειες ασθενών με κορωνοϊό, που απαίτησαν από τον γκουρού να ζητήσει συγγνώμη.

Δύο εβδομάδες αργότερα, εμφανίστηκε ένα άλλο βίντεο στο οποίο ακούγεται να ασκεί κριτική σε γιατρούς αλλοπαθητικής και να τους κατηγορεί για τους θανάτους του Covid.

Πολλοί γιατροί έσπευσαν να εκφράσουν την οργή τους μέσω Twitter. Μερικοί ζήτησαν ακόμη και τη σύλληψή του.

Καθώς η πίεση αυξανόταν, ο υπουργός Υγείας της Ινδίας Χαρς Βαρντάν, ο οποίος είναι επίσης γιατρός, εξέδωσε δήλωση, ζητώντας από τον γκουρού να αποσύρει τα σχόλιά του.

«Η αλλοπαθητική και οι γιατροί που συνδέονται με αυτήν, έχουν δώσει νέα ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι πολύ ατυχές για εσάς να λέτε ότι οι άνθρωποι πέθαναν από την κατανάλωση αλλοπαθητικών φαρμάκων».

»Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η μάχη μπορεί να κερδηθεί μόνο μέσω ενιαίων προσπαθειών. Σε αυτόν τον πόλεμο, οι γιατροί μας, οι νοσοκόμες και άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Η αφοσίωσή τους στην εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας σε αυτήν την κρίση είναι απαράμιλλη και υποδειγματική.» ανέφερε σχετικά.

Την Κυριακή, ο Μπάμπα Ραμντέβ απέσυρε την αμφιλεγόμενη δήλωσή του από το Twitter . Αλλά μια μέρα αργότερα, εξέδωσε μια επιστολή που ρωτούσε το ΙΜΑ γιατί η σύγχρονη ιατρική δεν είχε θεραπεία για 25 ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη και της υπέρτασης.

Αυτό εξόργισε ακόμη περισσότερο τους γιατρούς. Ο διάσημος πνευμονολόγος Δρ A Fathahudeen, ο οποίος έχει θεραπεύσει χιλιάδες ασθενείς από Covid, δήλωσε στο BBC ότι τέτοιες δηλώσεις προκαλούν αιώνια ζημιά.

«Για περισσότερο από ένα χρόνο, εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπως εγώ, βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου. Έχουμε σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές. Είναι πραγματικά ατυχές, προσβλητικό και επώδυνο να διαβάζουμε τέτοιες δηλώσεις», είπε.

Ο Δρ Fathahudeen πρόσθεσε ότι η σύγχρονη ιατρική εξελίχθηκε με τα χρόνια με συνεχείς έρευνες και μελέτες.

«Ακολουθούμε πρακτική βάσει τεκμηρίων. Ανά πάσα στιγμή, χιλιάδες ερευνητές εργάζονται για να βρουν θεραπείες. Κοιτάξτε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στη θεραπεία του καρκίνου. Πρέπει να εξελισσόμαστε συνεχώς και να μαθαίνουμε. Είναι δύσκολο να εμπιστευόμαστε το οποιοδήποτε φάρμακο, που φέρεται να προσφέρει απόλυτη θεραπεία για κάθε ασθένεια».

Πρόσθεσε επίσης ότι τέτοιες δηλώσεις δημιουργούν αμφιβολίες στο μυαλό των ανθρώπων, όταν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα φάρμακα και τα εμβόλια ιδιαίτερα σε μία συνθήκη, όπως αυτή που βρισκόμαστε τώρα, εν μέσω πανδημίας.

Ποιος είναι ο Μπάμπα Ραμντέβ

Ο γκουρού Μπάμπα Ραμντέβ έγινε γνωστός μέσα από τα τηλεοπτικά μαθήματα γιόγκα που παρέδιδε. Εκατομμύρια τον ακολούθησαν και κέρδισε παγκόσμιους επαίνους για την προώθηση της γιόγκα και της υγιούς ζωής.

Το 2006, ξεκίνησε την εταιρεία Patanjali Ayurveda, για την πώληση φυτικών φαρμάκων. Λίγα χρόνια αργότερα, η επιχείρηση επεκτάθηκε στην πώληση σχεδόν όλων των προϊόντων, από αλεύρι, τζιν ρούχων, σαπούνια, λάδια, μπισκότα ακόμα και ούρα αγελάδας από καταστήματα στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της χώρας. Κατάφερε να μεταφράσει τη δημοτικότητά του στην οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας.

Η επέκταση της επιχείρησής του συνέπεσε επίσης με την άνοδο της ινδουιστικής εθνικιστικής παράταξης BJP, που τέθηκε στην εξουσία το 2014.

Ο Μπάμπα Ραμντέβ υποστήριξε ανοιχτά τόσο την παράταξη όσο και τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι κάνοντας ακόμα και εκστρατεία για το κόμμα του.

Η εταιρεία του, Patanjali Ayurveda κυκλοφόρησε το Coronil, έναν συνδυασμό βοτάνων που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ινδική ιατρική, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να θεραπεύσει το Covid.

Αλλά η εμπορία του προϊόντος ως Covid φάρμακο έπρεπε να σταματήσει καθώς η κυβέρνηση είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι δρούσε ως θεραπεία. Ωστόσο, η κυκλοφορία του φαρμάκου δεν σταμάτησε αλλά σύμφωνα με την κυβέρνηση μπορούσε να πωληθεί ως "ενισχυτής ανοσίας".

Τότε τον Φεβρουάριο, οι υποστηρικτές του ισχυρίστηκαν ότι το Coronil είχε εγκριθεί από τον ΠΟΥ, αναγκάζοντας τον οργανισμό να βγάλει επίσημη διάψευση.

