Ινδία: Αύξηση κρουσμάτων σπάνιας ασθένειας «που τρώει τον εγκέφαλο» στην πολιτεία Κεράλα

Η Κεράλα, νότια πολιτεία της Ινδίας, αντιμετωπίζει σοβαρή δημόσια υγειονομική πρόκληση, καθώς παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων μιας «ασθένειας που τρώει τον εγκέφαλο», η οποία έχει προκαλέσει 19 θανάτους.

Η Κεράλα έχει αναφέρει περίπου 69 κρούσματα πρωτοπαθούς αμοιβαδικής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας (PAM) από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένων 19 θανάτων, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας της πολιτείας στην κρατική συνέλευση την Τετάρτη.

Τρεις από τους θανάτους συνέβησαν τον τελευταίο μήνα, μεταξύ αυτών και ενός τριών μηνών παιδιού.

Η σπάνια αλλά θανατηφόρα μορφή εγκεφαλίτιδας προκαλείται από την Naegleria fowleri, γνωστή ως η «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο».

Πρόκειται για μια σπάνια αλλά θανατηφόρα λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος που προκαλείται από ελεύθερες αμοιβάδες που ζουν σε γλυκά νερά, λίμνες και ποτάμια, όπως αναφέρεται σε έγγραφο της κυβέρνησης.

«Σε αντίθεση με πέρυσι, δεν βλέπουμε πλέον ομάδες (ασθενών) που να συνδέονται με μία μόνο πηγή νερού. Πρόκειται για μεμονωμένα, απομονωμένα κρούσματα, γεγονός που περιπλέκει τις επιδημιολογικές μας έρευνες», δήλωσε η υπουργός Veena George, όπως αναφέρθηκε από το NDTV.

Πέρυσι, η πολιτεία είχε αναφέρει 36 κρούσματα PAM και εννέα θανάτους, σύμφωνα με το NDTV. Η κυβέρνηση ξεκίνησε χλωρίωση σε πηγάδια, δεξαμενές νερού και δημόσιους χώρους για μπάνιο, καθώς και σε περιοχές όπου οι άνθρωποι είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με την αμοιβάδα.

Παγκοσμίως, το ποσοστό επιβίωσης από την PAM είναι περίπου 3%, αλλά χάρη σε προηγμένες εξετάσεις και διάγνωση, η Κεράλα έχει καταφέρει να φτάσει το 24%, δήλωσε η κ. George σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού και η ζέστη οδηγεί περισσότερους ανθρώπους στη χρήση νερού για αναψυχή, γεγονός που πιθανώς αυξάνει τις επαφές με το παθογόνο», αναφέρει η κυβέρνηση στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Με πληροφορίες από Sky News