Ένας 15χρονος που είχε ανέβει σε γερανό στο ύψος περίπου 36 ορόφων παρέμεινε παγιδευμένος επί σχεδόν επτά ώρες, προτού απεγκλωβιστεί το πρωί της Δευτέρας από την Πυροσβεστική στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο έφηβος ανέφερε στους διασώστες ότι ανέβηκε στη μεταλλική κατασκευή λίγο μετά τα μεσάνυχτα «για να δει τη θέα». Βρέθηκε όμως παγιδευμένος σε μια μικρή πλατφόρμα, ανάμεσα στα συρματόσχοινα και τον γάντζο του γερανού, δεκάδες μέτρα πάνω από εργοτάξιο.

Τελικά, ένας περαστικός τον εντόπισε τις πρώτες πρωινές ώρες και ειδοποίησε τις αρχές. Πυροσβέστες ειδικευμένοι σε αναρριχητικές επιχειρήσεις ανέβηκαν στον γερανό και τον κατέβασαν με ασφάλεια.

A teenager who was stuck dangling for seven hours from a crane in Jerusalem was rescued on Monday by Israel’s Fire and Rescue Service, according to authorities. pic.twitter.com/LXu2WjAv5q — The Associated Press (@AP) November 24, 2025

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής, Εγιάλ Κοέν, δήλωσε ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό στην πόλη με νέους που επιχειρούν να ανέβουν σε ψηλές κατασκευές. «Ήταν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο συμβάν που, ευτυχώς, είχε αίσιο τέλος», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Associated Press

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ Ο άλυτος γρίφος της Ιερουσαλήμ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νετανιάχου: Διέταξα την επιχείρηση κατά ηγετών της Χαμάς μετά την επίθεση στην Ιερουσαλήμ