ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιερουσαλήμ: 15χρονος έμεινε κρεμασμένος για επτά ώρες από γερανό - Θεαματική επιχείρηση διάσωσης

O έφηβος ανέφερε στους διασώστες ότι ανέβηκε στο γερανό λίγο μετά τα μεσάνυχτα «για να δει τη θέα»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιερουσαλήμ: 15χρονος έμεινε κρεμασμένος για επτά ώρες από γερανό - θεαματική επιχείρηση διάσωσης Facebook Twitter
Φωτ: Χ
0

Ένας 15χρονος που είχε ανέβει σε γερανό στο ύψος περίπου 36 ορόφων παρέμεινε παγιδευμένος επί σχεδόν επτά ώρες, προτού απεγκλωβιστεί το πρωί της Δευτέρας από την Πυροσβεστική στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο έφηβος ανέφερε στους διασώστες ότι ανέβηκε στη μεταλλική κατασκευή λίγο μετά τα μεσάνυχτα «για να δει τη θέα». Βρέθηκε όμως παγιδευμένος σε μια μικρή πλατφόρμα, ανάμεσα στα συρματόσχοινα και τον γάντζο του γερανού, δεκάδες μέτρα πάνω από εργοτάξιο.

Τελικά, ένας περαστικός τον εντόπισε τις πρώτες πρωινές ώρες και ειδοποίησε τις αρχές. Πυροσβέστες ειδικευμένοι σε αναρριχητικές επιχειρήσεις ανέβηκαν στον γερανό και τον κατέβασαν με ασφάλεια.

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής, Εγιάλ Κοέν, δήλωσε ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό στην πόλη με νέους που επιχειρούν να ανέβουν σε ψηλές κατασκευές. «Ήταν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο συμβάν που, ευτυχώς, είχε αίσιο τέλος», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο άλυτος γρίφος της Ιερουσαλήμ

Αρχαιολογία & Ιστορία / Ο άλυτος γρίφος της Ιερουσαλήμ

Η απροσδόκητη κατάκτησή της από τους Ισραηλινούς στον πόλεμο των έξι ημερών. Ο Νταγιάν, ο Σαρόν και ο Χουσέιν της Ιορδανίας. Η Ιντιφάντα, ο PLO και η συντριβή τους. Το Τείχος, το Ορος του Ναού και οι υπόγειες σήραγγες. Μια συναρπαστική σύνοψη της ιστορίας μιας εκρηκτικής πόλης από τον Σάιμον Σίμπαγκ Μοντεφιόρε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Διεθνή / Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Ο Άντριου στερήθηκε τους βασιλικούς του τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις τον περασμένο μήνα, καθώς η βασιλική οικογένεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις επικρίσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

Διεθνή / Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

Ο Πάπας θα επισκεφθεί το τέμενος Σουλτάν Αχμέτ και ακολούθως το Φανάρι, όπου θα παρακολουθήσει δοξολογία, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη
LIFO NEWSROOM
 
 