Ιαπωνία: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο

Ένας άνδρας με μαχαίρι συνελήφθη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο TBS news.
Ένας αστυνομικός των μονάδων αποκατάστασης της τάξης τραυματίστηκε, αναφέρει το ρεπορτάζ επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας.
米国大使館付近に刃物男か 公務執行妨害容疑で現行犯逮捕 機動隊員の足に刺さる— 産経ニュース (@Sankei_news) October 24, 2025
⇒現場の米国大使館付近で、多数の警察官が慌ただしく駆けつける様子を、産経新聞記者が撮影しました。
🔽記事を読むhttps://t.co/zralL3TDwn pic.twitter.com/f0Hj2alw7Q
Το κίνητρο πίσω από την επίθεση δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό.
Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Τόκιο.
Ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο και την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιαπωνία από τις 27 ως τις 29 Οκτωβρίου, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.
14時すぎ、東京都港区の米大使館近くで職務質問をされた男が暴れ、所持していたとみられる刃物で機動隊員が足を負傷した。命に別状はない。男は現行犯逮捕された。警視庁が詳しい状況を調べている。 pic.twitter.com/ISHkNdjoQU— 暗号1955 (@kVAZ2ACQ1dnrPXy) October 24, 2025
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο έχει κινητοποιήσει επιπλέον 18.000 αστυνομικούς για να ενισχύσουν την ασφάλεια στη διάρκεια της επίσκεψής του, μετέδωσε στις αρχές της εβδομάδα το Kyodo News.