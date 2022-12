«Η Ρωσία δεν θα προμηθεύσει πετρέλαιο» χώρες που υποστήριξαν το ανώτατο όριο τιμών

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα προμηθεύει πετρέλαιο σε χώρες που υποστηρίζουν το «ανώτατο όριο» των τιμών.

Τις νέες αυτές δηλώσεις έκανε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Asharq News (Σαουδική Αραβία). «Δεν θα προμηθεύουμε πετρέλαιο στο πλαίσιο συμβάσεων που θα υποδεικνύουν περιορισμούς τιμών που προσφέρουν οι δυτικές χώρες. Αυτό αποκλείεται. Θα ψάξουμε για νέες αγορές, θα ψάξουμε για νέα logistics, ίσως θα είναι πιο ακριβά. Όμως, είναι θέση αρχών ότι δεν θα προμηθεύουμε τον κύριο ενεργειακό μας πόρο σε κάποιες τιμές που θα ορίσουν οι δυτικές χώρες, δεν θα το επιτρέψουμε», πρόσθεσε.

Επίσης ανέφερε ότι εάν η Ρωσία υποκύψει στο «πλαφόν» τότε «αύριο οι δυτικές χώρες θα εισαγάγουν τιμές για άλλους παραγωγούς».

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σε ανώτατο όριο τιμής φυσικού αερίου 180 ευρώ/μεγαβατώρα. Το ανώτατο όριο τιμών θα εισαχθεί από τις 15 Φεβρουαρίου. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιηθεί εάν η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου στον δείκτη TTF για παράδοση τον επόμενο μήνα διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο των 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τρεις ημέρες.

